2018’in 3’te biri tatil

Yeni bir yılın başlamasıyla çalışanlar 2018 tatil takvimini incelemeye başladı. 2017’de çalışanlar hafta sonları dahil 113.5 gün tatil yapmıştı. Bir başka deyişle 2016’ya göre 5 gün daha az tatil yapılmış olundu. Ancak 2018 yılında hafta sonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün izin yapılacak. 2017 Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda 18 gün tatil yapan memurlara bu kez 12.5 gün tatil yapmış olacaklar. Yılın son günü olan 31 Aralık’ın pazar gününe denk gelmesi ile çalışanlar yeni yılın ilk haftasına tatille başladı. 30 Aralık Cumartesi ile birlikte düşünüldüğünde çalışanlar için üç günlük bir tatil fırsatı doğdu.

2018’in diğer resmi tatilleri ise şöyle sıralanıyor:

KURBAN BAYRAMI’NDA 9 GÜN İZİN VAR

1 Ocak’tan sonraki ilk resmi tatil 23 Nisan’da ve pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla aynı yılbaşı tatilinde olduğu gibi çalışanlara yine hafta sonu ile birleştirilebilecek 3 günlük bir tatil şansı oluyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Salı günü. Aradaki pazartesi günü izin alabilecekler için 4 gün tatil yapabilecek. 19 Mayıs ise cumartesi gününe denk geliyor. Bu yıl Ramazan Bayramı’nda uzun bir tatil görünmüyor. Arefe Günü 14 Haziran Perşembe.. 3 günlük bayram izni ise cuma, cumartesi ve pazar günü yapılacak. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü de pazar günü. 2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018’de de Kurban Bayramı’nda uzun bir tatil yapma fırsatına yakalayacak. Kurban Bayramı’nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı’nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor. Öte yandan 30 Ağustos perşembe, 29 Ekim ise pazartesi gününe denk geliyor.