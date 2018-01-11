2018’te bedelli askerlik var mı? Bedelli askerlik son durum

Bedelli askerlik son durum nedir? 2018’te bedelli askerlik var mı sorusuna binlerce asker adayı yanıt arıyor. Şubat celbinin yaklaşmasıyla birlikte bedelli askerlik de gündemdeki yerini aldı. Tecilleri bitmeye yaklaşan kişiler, bedelli askerlik çıkacak mı sorularına yanıt arıyor. Peki, bedelli askerlikte son durum nedir? Geçtiğimiz günlerde hakkında sık sık açıklama duyduğumuz konulardan bir tanesi bedelli askerlik olmuştu. Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın, bedelli askerlik açıklamalarında bulunmuştu.

BEDELLİ ASKERLİK SON DURUM NEDİR?

Geçtiğimiz aylarda hükümet yetkilileri bedelli askerlik konusunda kesin ve net bir şekilde çıkmayacağı bilgisini vermişti. Fakat yakın zamanda hem yetkililer, hem başbakan hem de Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın bedelli askerlik sorularına ''şu an'' gündemde yok cevabı verse de kesin ve net bir dil kullanarak çıkmayacağını ifade etmiyorlar. Bedelli askerliğin KHK ile 3-4 ay içinde çıkacağı iddiası da bu durumda güçlenmiş oluyor.

Bedelli askerlik konusu yaklaşık 3 aydır gündemdeki yerini koruyor. Özellikle sosyal medya üzerinden bedelli askerlik bekleyenler gündem oluşturmaya devam ediyor.

BEDELLİ ASKERLİK AÇIKLAMALARI

Başbakan Binali Yıldırım, sık sık sosyal medyaya da konu olan bedelli askerlik ile ilgili açıklamada bulundu. Askerlik çağında olan gençler, bir süredir ‘2018’de bedelli çıkacak mı?’ sorularına yanıt arıyordu. Peki başbakan, bedelli askerlik sorularına ne yanıt verdi?

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın’dan sonra Başbakan Binali Yıldırım da bedelli askerlik ile ilgili açıklamada bulundu. Cuma namazı sonrası basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Başbakan, "Bedelli askerliğin 2017 yılı içinde gündeme gelmeyeceğini söylemiştiniz ama bu yıl içinde bedelli askerliğin çıkması bekleniyor mu?" sorusuna "Aynı şeyi söylüyoruz, değişik bir şeyimiz yok." karşılığını verdi.

İBRAHİM KALIN DA BENZER BİR AÇIKLAMADA BULUNMUŞTU

Kısa bir süre önce 2017’ye ilişkin değerlendirmede bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da benzer bir açıklamada bulunmuştu. “İşsizlik oranında büyük bir düşüş gerçekleşti, 2017 içerisinde. Taşeron işçilere verilmiş söz de hayata geçirildi. 1 milyondan fazla işçinin kadroya alınması için gerekli düzenlemeler yapıldı. Turizmde ciddi ivme yakalandı. Turist sayısı 39 milyona doğru gidiyor.” Değerlendirmesinde bulunan Kalın, bedelli askerlik için ise "Şu anda böyle bir şey gündemimizde yok." yanıtını vermişti.

BEDELLİ ASKERLİK YÖNTEMLERİ

Peki kimler bedelli askerlik yapabilir?

1 - Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde ikamet eden, 18 yaşını doldurmuş erkekler için dönemlik çıkartılan yasalarla sağlanan bedelli askerlik hizmetidir. Bu tür geçici olup ilgili yasanın gerektirdiklerine bağlıdır. İlgili yasanın yürürlüğe girdiği zamanda aranan şartları sağlayanlar bu geçici bedelli askerlik hizmetinden yararlanabilir.

3 SENE YURT DIŞINDA ÇALIŞMA ŞARTI

2- 18 yaşını doldurmuş, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmasına rağmen minimum 3 sene yurt dışında çalışmış erkekler 21 gün süreyle bedelli askerlik yaparak vatan borcunu “hizmeti” tamamlayabilirler. Buna kısaca “dahte” denir. “Anlamı dövizle askerlik hizmetine tabi olan erler” şeklindedir.

SON BEDELLİ ASKERLİK

En son yürürlüğe giren bedelli askerlik yasasından, 1 Ocak 2015 tarihinde 28 yaşından gün almış olan ya da 31 Aralık 2014 tarihi itibariyle 27 yaşını doldurmuş olan yaklaşık 600 bin kişiden 160 bini faydalanmıştı.

Bedelli askerlik ücreti 18 bin TL olarak belirlenmişti.