21 Aralık en uzun gece Kış Gündönümü nedir? Google'dan Doodle sürprizi

En uzun gece olan 21 Aralık Kış Gündönümü nedir? Kış Gündönümü nasıl gerçekleşir, neler yaşanır? Ülkemizin de içinde bulunduğu kuzey yarımkürede günlerin uzamaya başlayacağı Kış Gündönümü için merak edilenler haberimizde.

Kış Gündönümü'nde (yaklaşık 21 Aralık) ise, güneş ışıkları Oğlak Dönencesi'ne dik gelir. Kuzey yarıkürede günler uzamaya, güney yarıkürede kısalmaya başlar. Bu tarih bazı ülkelerde kuzey yarıkürede kışın, güney yarıkürede yazın başlangıcı sayılır.

21 Aralık ve Kış Gündönümü (Janua coeli). Bugün Ulu Ana Tanrıça, Gökyüzü (Cennet) Kraliçesi’nin Işığın Oğlu’nu doğurduğu gün. 21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Bunun sonucunda aşağıda haberimizde derlediğimiz olaylar gerçekleşir. 21 Aralık'ta Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir.

21 Aralık'ta Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcıdır.

Mitoloji ve Sembolizm'de Kış gündönümü

Bugün 21 Aralık ve Kış Gündönümü (Janua coeli). Bugün Ulu Ana Tanrıça, Gökyüzü (Cennet) Kraliçesi’nin Işığın Oğlu’nu doğurduğu gün. Kış Gündönümü Oğlak’tadır ve “tanrıların kapısı”dır. Güneş’in yükselişini ve büyüyen gücünü temsil eder. “Janua” Latincede kapı anlamına gelir ve kapıların bekçisi, zamanın yöneticisi Janus da adını ondan alır. Elinde iki anahtar olduğu rivayet edilen Janus gündönümlerinin kapılarını bu anahtarla açar. Kış Gündönümü’nü altın anahtar ile, Yaz Gündönümünü ise gümüş anahtar ile.

21 ARALIK KONUMU ve ÖZELLİKLERİ

21 Aralık’ta güneş ışınları Oğlak Dönencesi’ne dik gelir. Bunun sonucunda aşağıdaki olaylar gerçekleşir:

Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye gelebileceği en dik, Kuzey Yarımküre’ye en eğik açılarla gelir.

Güney Yarımküre’de yaz, Kuzey Yarımküre’de kış mevsiminin başlangıcıdır.

Üzerinden Oğlak Dönencesi’nin geçtiği karaların iç kısımları, Dünya’nın en sıcak yerleridir.

Güney Yarımküre’de en uzun gündüz, Kuzey Yarımküre’de ise en uzun gece yaşanır.

Bu tarihten sonra Kuzey Yarımküre’de gündüzler uzamaya (kış gündönümü) Güney Yarımküre’de kısalmaya (Yaz gündönümü) başlar.

Güneş ışınlarının atmosferde katettiği yolun en kısa olduğu yer Oğlak Dönencesi’dir. Öğlen saat 12.00’de Oğlak Dönencesi’nde yataya dik duran cisimlerin gölgesi oluşmaz.

Aydınlanma çizgisinin sınırları Kutup dairelerinden geçer. Güney Kutup Kuşağı aydınlanma çemberi içinde iken, Kuzey Kutup Kuşağı karanlık çember içindedir. Kuzey Kutup Dairesi’nde sadece bu gün 24 saat süreyle gece, Güney Kutup Dairesi’nde ise 24 saat süreyle gündüz yaşanır.

Gündüz süresinin uzunluğu güneye gidildikçe artar. Bu nedenle 21 Aralık’ta ülkemizde en uzun gündüz Hatay’da yaşanır. En uzun gece ise Sinop'ta yaşanıyor.

EN UZUN GECE 21 ARALIK'A DİKKAT! UZAMANLAR UYARIYOR

Öte yandan 21 Aralık, yani yılın en uzun gecesi karanlıkta güne başlamanın depresyonu tetiklediğini belirten uzmanların bu geceye yönelik uyarı ve önerileri de haberimizde...

Kış saatine geçişin uygulanmamasıyla gün ışığından yeterince faydalanamıyoruz. Güne karanlıkta başlama ve karanlıkta geçirilen sürenin uzunluğu ise insan psikolojisini olumsuz etkiliyor, depresyona bile yol açabiliyor.

Karanlığın olumsuz etkisine dikkat çeken uzmanlardan bir uyarı da yılın en uzun gecesinin yaşandığı 21 Aralık için geldi.

Okan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Funda Şensoy, yılın en uzun gecesini yaşamanın metabolizma açısından olumsuz sonuçlar doğuracağını söyledi. Şensoy, çevresel faktörlerin metabolizma üzerinde yarattığı bu olumsuzlukları, beslenmede dikkat edilecek bazı noktalarla atlatmanın mümkün olduğu görüşünde.