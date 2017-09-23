Son Dakika Haberleri E-gazete 23Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

21 ilde narkotik operasyonu: 79 kişi gözaltına alındı

Sokak satıcılarına yönelik 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 79 şüpheli yakalanırken, 6 kilogram 398 gram esrarla çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Gı?resun, Mersin, Kırs?ehir, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Siirt, Sivas, Tokat, Aksaray, Batman, Yalova, Osmaniye ve Düzce'de dün, polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 79 kişi gözaltına alınırken, 6 kilogram 398 gram esrar, 56 gram eroin, 383 captagon, 357 ecstasy hap, 162 gram sentetik kannabinoid, 171 gram metamfetamin, 23 kenevir bitkisi ve 4 tabanca ele gec?irildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
ABD Başkanı Trump'tan skandal sözler: 'O o... çocuğunu kovun'

ABD Başkanı Trump'tan skandal sözler: 'O o... çocuğunu kovun'

Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve kızı Halla Barakat toprağa verildi

Suriyeli aktivist Orouba Barakat ve kızı Halla Barakat toprağa verildi

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA