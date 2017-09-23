21 ilde narkotik operasyonu: 79 kişi gözaltına alındı
Sokak satıcılarına yönelik 21 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 79 şüpheli yakalanırken, 6 kilogram 398 gram esrarla çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
- AA
Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Denizli, Edirne, Erzurum, Gı?resun, Mersin, Kırs?ehir, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Siirt, Sivas, Tokat, Aksaray, Batman, Yalova, Osmaniye ve Düzce'de dün, polis ekiplerince uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda 79 kişi gözaltına alınırken, 6 kilogram 398 gram esrar, 56 gram eroin, 383 captagon, 357 ecstasy hap, 162 gram sentetik kannabinoid, 171 gram metamfetamin, 23 kenevir bitkisi ve 4 tabanca ele gec?irildi.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.