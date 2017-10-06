21 öğrenci taşıyan okul servisi trafikten men edildi

Gaziosmanpaşa’da kaydedilen ve dün İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından ortaya çıkarılan görüntülerle, üzerinde ‘okul taşıtı’ uyarısı bile bulunmayan 10 kişilik bir minibüsten tam 21 öğrencinin çıktığı gözler önüne serilmişti. Skandal görüntüler üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, söz konusu korsan servisi Gaziosmanpaşa’da ele geçirerek, otoparka çekti. Korsan servisçi hakkında birçok ayrı kusurdan cezai işlem yapılırken, pes dedirten görüntülere sahne olan araç ise trafikte men edildi. Korsan servis skandalında orta çıkan son bilgi ise, aracın ruhsat kaydında ‘kamyonet’ olarak geçtiğinin ortaya çıkması oldu. 34 YP 4500 plakalı minibüs trafik polis ekipleri tarafından çekildiği otoparkta görüntülendi.

“Aracın bağlanmasından memnun olduk”

Korsan servisin taşıdığı öğrencilerin okuduğu Arman Polat Ortaokulu önünde konuşan Tevfik Yılmaz isimli veli, okul servislerinin daha sıkı denetlenmesi ve velilerin de çocuklarını emanet ettikleri servisleri iyi seçmesi gerektiğini ifade ederek, “Bütün servisler aşağı yukarı aynıdır. Herkes istiyor ki bir öğrenci daha fazla taşısın. Bunun kapasitesi belli. 10 ise 10, 13 ise 13, 18 ise 18. 21 tane öğrenci alıyor, 50 tane alıyor, 60 tane alıyor. Denetlensin, kontrol edilsin. Devlet otoritesini ortaya koysun. Aracın bağlanmasına memnun olduk. Görevini yapmış, Allah razı olsun kim bağladıysa. Ben öğrencimi öyle bir servisle göndermem. Gönderen veliler de göndermesinler. Onlar da servisleri denetlesinler. Kamyonet olarak kayıtlıymış, kamyonet hiç olmaz” dedi.