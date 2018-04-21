23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Orgeneral Akar çocuklarla bir araya geldi

<p> Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda düzenlenen etkinliğe, şehit ve karargah personelinin çocukları katıldı.</p> <p> <img alt='' src='http://imgs.star.com.tr/imgsdisk/2018/04/21/210420180027338492777_3.jpg' style='width: 640px; height: 490px;' /></p> <p> Çocukların bayramını kutlayan Akar, küçüklere çeşitli hediyeler verdi.</p> <p> </p>
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