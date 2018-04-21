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23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Orgeneral Akar çocuklarla bir araya geldi

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve karargah personelinin çocukları ile bir araya geldi.

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Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda düzenlenen etkinliğe, şehit ve karargah personelinin çocukları katıldı.

Çocukların bayramını kutlayan Akar, küçüklere çeşitli hediyeler verdi.

 

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