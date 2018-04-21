23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Orgeneral Akar çocuklarla bir araya geldi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehit ve karargah personelinin çocukları ile bir araya geldi.