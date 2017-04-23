23 Nisan'da kar sürprizi
Gece geç saatlerde ülkenin belli kesimlerinde başlayan kar yağışı nedeniyle her yer bembeyaz oldu. Kar yağışı, sürücüler ile vatandaşların zor anlar yaşamasına neden oldu.
- İHA, AA
Eskişehir'de kar yağışı
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan ana caddeler belediye ekipleri tarafından açılırken, olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı. Polis ekipleri, sürücüleri kaygan zemin nedeniyle uyardı. Ekipler Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Kütahya karayollarında çalışmalarını sürdürüyor.
Nisanda yağan karı fırsat bilen bazı vatandaşlar fotoğraf çekti. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek. Günün en yüksek sıcaklığı 5 derece olacak, gece saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye düşecek.
Sıcaklıkların salı gününden itibaren kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, vatandaşları zirai don tehlikesine karşı uyardı.
Ankara'da nisan karı sürprizi
Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Beypazarı'nda sabah saatlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi. Yağan kar açan çiçeklerin üzerini örterken ilginç görüntüler oluşturdu.
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