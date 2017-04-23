23 Nisan'da kar sürprizi

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün gelen kar uyarısı doğru çıktı. Düzce ili genelinde dün gece yarısından itibaren başlayan yoğun kar yağışı özellikle Bolu Dağı’nda trafik akışını olumsuz yönde etkiledi. Güzergah olarak Bolu Dağı’nı kullanan sürücüler kar yağışı nedeniyle zor anlar yaşadı. Bazı sürücüler nisan ayının 23’ü olmasına karşın böyle bir kar yağışı ile ilk kez karşılaştıklarını belirterek kara hazırlıksız yakalandıklarını söylediler. Kar yağışı nedeniyle trafikte aksamalar oldu.

Karayolları ekipleri kar yağışı üzerine bölgede tuzlama ve kar temizleme çalışması yaparken, bazı araç sürücüleri de araçlarını tesislere çekerek karın keyfini yaşadı. Yoğun kar yağışı Bolu Dağı’nda 20 santimetreye ulaşırken, kar yağışı Düzce kent merkezinde de sabah saatlerinden itibaren etkisini göstermeye başladı. Düzceliler güne kar yağışı ile uyanırken, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlamaları da kar yağışı nedeniyle spor salonunda yapılacak.

Eskişehir'de kar yağışı

Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan ana caddeler belediye ekipleri tarafından açılırken, olası buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yapıldı. Polis ekipleri, sürücüleri kaygan zemin nedeniyle uyardı. Ekipler Eskişehir-Bursa, Eskişehir-Ankara, Eskişehir-Kütahya karayollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Nisanda yağan karı fırsat bilen bazı vatandaşlar fotoğraf çekti. Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kar yağışı öğle saatlerinden sonra etkisini yitirecek. Günün en yüksek sıcaklığı 5 derece olacak, gece saatlerinde sıfırın altında 2 dereceye düşecek.

Sıcaklıkların salı gününden itibaren kademeli olarak artacağı tahmin ediliyor. Yetkililer, vatandaşları zirai don tehlikesine karşı uyardı.

Ankara'da nisan karı sürprizi

Ülke genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı hava Beypazarı'nda sabah saatlerinde kendini kar yağışı olarak gösterdi. Yağan kar açan çiçeklerin üzerini örterken ilginç görüntüler oluşturdu.