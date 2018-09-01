Doğu Karadeniz'in ilk bilimsel arkeolojik kazı alanı 2 bin 300 yıllık Ordu Kurul Kalesi UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne aday oldu

2 bin 300 yıllık saklı tarih

Ordu’nun Altınordu ilçesine bağlı Bayadı Mahallesi sınırlarında yer alan ve ilk olarak 8 yıl önce resmi kazı çalışmaları başlatılan Kurul Kalesi’nin, Ana Tanrıça Kibele Heykeli'nden sonra, 2 bin 100 yıllık 3 büyük heykele daha ev sahipliği yaptığı ortaya çıkınca, Ordu Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Bugüne kadar, bir müzeyi doldurabilecek nitelikte 2 bin parça tarihi eser bulunan Kurul Kalesi için Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz, Dış İşleri Bakanlığı ile temasa geçerek Kurul Kalesi’nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne alınması için başvuru yapılmasını istedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun talimatıyla, Ordulu Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Kurul Kalesi için Türkiye’nin müracaatını yaptı.

2 bin parça tarihi eser bulundu

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran’a destekleri için teşekkür eden Başkan Enver Yılmaz, “2016 yılında Büyükşehir Belediyemiz ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü arasında Kurul Kalesi Bilimsel Kazı ve Çevre Düzenleme Çalışmalarına Destek Verilmesine İlişkin Ortak Hizmet Protokolü imzaladık. 2 yıllık sürede 1 milyon 577 bin lira ödenekle çalışmaların hızlı bir şekilde ilerlemesi için destek verdik. Ve bu sürede gördük ki, binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan Kurul Kalesi’nden adeta tarih fışkırıyor. 2 yılda, Ana Tanrıça Kibele Heykeli’nin yanı sıra bulunan 2 bin parça tarihi eserin gün ışığına çıkarılması ne kadar doğru bir karar verdiğimizin de kanıtı oldu.” diye konuştu.

Başkan Yılmaz’dan Bakan Çavuşoğlu Ve Kıran’a teşekkür

Kurul Kalesi’nin M.Ö. 2. yüzyılda yaşamış olan Pontus kralı 6. Mitridat tarafından yaptırılmış, hem sivil yerleşim, hem de askeri faaliyetlerin gerçekleştirildiği çok fonksiyonlu bir kale olduğunu belirten Başkan Yılmaz, “Bu saklı tarihin ortaya çıkarılması için kalede, Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle, 25’i arkeolog 40 kişilik ekip kazı çalışmalarını sürdürüyor. Her geçen gün daha büyük eserlerin gün yüzüne çıkacağına inandığımız bu bölge için, Dışişleri Bakanlığımıza müracaatımızı yaptık. Dışişleri Bakanımız sayın Mevlüt Çavuşoğlu’nun talimatıyla, Ordulu Bakan Yardımcımız sayın Yavuz Selim Kıran, Kurul Kalesi için Türkiye’nin müracaatını yaptı. Kendilerine desteklerinden dolayı teşekkür ediyor, şükranlarımızı sunuyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’deki tarihi ve doğal güzelliklerin yer aldığı UNESCO Dünya Miras Listesi’nde 18 tescilli alan bulunuyor.