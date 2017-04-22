24 Nisan okullar tatil mi? 23 Nisan Çocuk Bayramı tatili kaç gün?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl pazar gününe denk geldi. Hafta içine denk gelmeyen 23 Nisan için öğrencilerin tatil beklentisini 24 Nisan Pazartesi’ne çevirmelerine neden oldu. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bir açıklama olup olmadığını araştırmaya başlayan öğrenciler, okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. 24 Nisan 2017 Pazartesi okullar tatil olmayacak. MEB’ten konuyla ilgili açıklama yapıldı.

24 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz yıllarda 24 Nisan tarihinin tatil edilmesine yönelik düzenlemeler yer almıştı. Aynı durumun bu yıl için de geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl yayımladığı takvime göre, "23 Nisan 2017 Pazar günü törenden sonra başlar, 23 Nisan 2017 akşamı sona erer" ifadesi yer aldı. Dolayısıyla bu günün tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığının yer verdiği bu ifadeye göre, 24 Nisan 2017 Pazartesi okullar tatil olmayacak.

2017 YILINA AİT TÜM RESMİ TATİLLER

- 1 Ocak Yılbaşı (Pazarr gününe denk geliyor )

- 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (Pazar gününe denk geliyor )

- 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (Pazartesi gününe denk geliyor )

- 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (Cuma gününe denk geliyor )

- 15 Temmuz Demokrasi Bayramı (Cumartesi günü )

- 30 Ağustos Zafer Bayramı (Çarşamba günü )

- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (Pazar gününe denk geliyor )

Not: 15 Temmuz Demokrasi Bayramı ilk kez kutlanacak olup Cumartesi gününe denk gelmektedir.

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

23 Nisan 1920’de Birinci Büyük Millet Meclisi açılmış, Türk halkı egemenliğini ilan etmiştir.

23 Nisan 1924’te ‘23 Nisan’ gününün bayramı olarak kutlanması kararı alınmıştır. Atatürk bu bayramı Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olrak ilan etmiş. O günden sonra kutlamalar devam etmiştir.

23 Nisan’ın Çocuk Bayramı olarak kutlanması ilk 23 Nisan 1929 tarihinde gerçekleşmiştir. 1979’da, yine ilk olarak altı ülkenin katılmasıyla uluslararası boyuta taşıdığımız bu millî bayramımıza, ortalama olarak her yıl kırkın üzerinde ülkeden gelen ve Türk çocuklarının misafiri olan yabancı ülke çocukları da katılmaktadır. Dünya’da çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı bütün dünya ile paylaşan ilk ve tek ülke Türkiye’dir.

Türk milletinin gönlünde, onun bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi olarak en önemli yeri işgâl eden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, her yıl yurdumuzda ve yurtdışındaki temsilciliklerimizde, bütün kurumlarımızda, okullarımızda ve her evde çeşitli etkinliklerle kutlanarak millî birliğimizin kenetlenmiş ifadesini temsil etmektedir.

Çocuklar, milletin geleceğidir. Onlara duyulan sarsılmaz güvenin ve büyük sevginin ifadesi olarak, millî bayramımız olan 23 Nisanlar çocuklara armağan edilmiştir.Tarihimizin gurur dolu sayfalarının yeni nesillerce öğrenilmesi ve Türk Devleti’nin devamını emanet edeceğimiz yeni Cumhuriyet bekçilerinin bu bilinçle yetişmesi amacıyla 23 Nisanlar, önemli birer vesiledir.Milletimize ve bütün çocuklara kutlu olsun.