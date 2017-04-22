24 Nisan okullar tatil mi?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl pazar gününe denk geldi. Hafta içine denk gelmeyen 23 Nisan için öğrencilerin tatil beklentisini 24 Nisan Pazartesi’ne çevirmelerine neden oldu. Bu konuda Milli Eğitim Bakanlığından yapılan bir açıklama olup olmadığını araştırmaya başlayan öğrenciler, okulların tatil edilip edilmediğini merak ediyor. 24 Nisan 2017 Pazartesi okullar tatil olmayacak. MEB’ten konuyla ilgili açıklama yapıldı.

24 NİSAN PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

Geçtiğimiz yıllarda 24 Nisan tarihinin tatil edilmesine yönelik düzenlemeler yer almıştı. Aynı durumun bu yıl için de geçerli olup olmayacağı merak ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığının bu yıl yayımladığı takvime göre, "23 Nisan 2017 Pazar günü törenden sonra başlar, 23 Nisan 2017 akşamı sona erer" ifadesi yer aldı. Dolayısıyla bu günün tatil edilip edilmeyeceği merak konusu olmuştu. Milli Eğitim Bakanlığının yer verdiği bu ifadeye göre, 24 Nisan 2017 Pazartesi okullar tatil olmayacak.