24 TV nasıl izlenir? Güncel 24 TV uydu frekans bilgileri

Güncel 24 TV uydu frekans bilgileri nedir? 24 TV SD veya HD uydu yayını izlemek isteyen, ancak uydu alıcılarındaki herhangi bir problemden dolayı 24 TV’yi televizyondan canlı izleyemeyenler için çözüm çok basit. 24 TV uydu frekans bilgileri ve uydu ayarları yapmak için haberimizde bulunan adımları izlemeniz gerekiyor. Gündem ve son dakika haberlerini takip etmek için doğru adres olan 24 TV’de; ekonomi, spor, kültür sanat ve yaşam haberleri izleyicilere dolu dolu bir içerik sunuyor.

24 TV NASIL İZLENİR?

24 TV SD Uydu yayınlarını izleyebilmek için cihazınızın ;

1-MENU tuşuna basın

2-Kurulum menusunde manuel kanal eklemeyi seçin

3-Karşınıza çıkan ekranda frekans bölümüne :12294

Symbol rate : 12000Fec :5/6 yada auto

Polarite:Vertical yada dikey yazın

Son olarak OK tuşuna basarak aramayı başlatın

24 TV HD yayınını izleyebilmek için

Yukarıdaki adımları aynı sıralamayla yaptıktan sonra

Frekans bölümüne 12310

Symbol rate:15000

Fec:3/4 yada auto

Polarite:Vertical ya da dikey

Yazarak OK tuşuna basın.

Aramanız başlayacak ve tv kanalları listelenecektir.

24 TV HAKKINDA

24 TV yayın akışında birbirinden zengin programlar yer alıyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren Türkiye ve dünya gündeminin öne çıkan gelişmeleri, uzman konukların yorumları, canlı yayın ve telefon bağlantılarıyla anlık haberler Ersoy Dede’nin sunumuyla "Uyandırma Servisi"nde ekrana geliyor.

24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek ve Akşam Gazetesi Yazarı Hikmet Genç, Türkiye’nin ve dünyanın gündemini, gazetelere yansıyan haberleri, köşe yazılarını ve günün önemli gelişmelerini farklı bakış açılarıyla, çarpıcı analizlerle hafta içi her sabah “Günün Manşeti”nde değerlendiriyor. “Günün Manşeti” hafta içi her sabah saat 11.00’de canlı yayınla 24 TV’de ekrana geliyor.

Kaan Yakuphan günün tüm gelişmelerini canlı bağlantılar ve konuklarıyla "Akşam Haberleri"nde aktarıyor. Aynı zamanda günün sıcak gelişmeleri Kaan Yakuphan’ın sunumuyla Moderatör programında ekrana geliyor.

Hızlı, tarafsız, doğru haber anlayışı ile Türkiye ve dünya gündemine dair her şey, sıcak gelişmeler ve özel haberler canlı bağlantılarla gündemin yoğun akışı hafta içi her gün Seda Selek’in sunumuyla "Moderatör"de ekrana geliyor.

24 editörleri, doğrusunu anlatmak için kamera karşısına geçiyor. Gündemdeki gelişmeler, gözden kaçanlar, görmezden gelinenler; Kahraman Poyrazoğlu’nun sunumu, uzman konukların yorumlarıyla canlı yayında "Editörden"de ekrana geliyor.

Türkiye’de gün tamamlanırken dünyanın farklı noktalarında farklı saatlerde gelişen olayların perde arkası ve bilinmesi gereken ne varsa hafta içi her gün Selim Atalay’ın sunumuyla "Dünya Hali"nde ekrana geliyor.

Ardan Zentürk, günden geceye yansıyan tüm gelişmeleri, canlı bağlantılar, uzman konukların yorumları ve özel haberlerle "Moderatör Gece"de aktarıyor.

Belkıs Kılıçkaya Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla "Soru Yorum"da analiz ediyor.

İbrahim Güneş "Moderatör Hafta Sonu"nda hem sıcak haberlerle gündemin nabzını tutuyor hem de birbirinden ilginç konu ve konuklarları ekrana taşıyor.

En sıcak gelişmeler ve son dakika haberleri "Hafta Sonu Gün Ortası" haber bülteninde ekrana geliyor.

"Kırmızı Halı" seriliyor, sinema dünyasının yıldızları, sektörden en son haberler ve en renkli görüntüler 24 ekranından evlerinize konuk oluyor. 24 Kültür Sanat Editörü Özlem Karahan’ın sunduğu Kırmızı Halı’da, vizyondaki filmler, oyuncularla yapılan röportajlar, set ve kamera arkası görüntüleri sinemaseverlerle paylaşılıyor. "Kırmızı Halı" Cumartesi 16:15’te 24’te...

Siyasette, ekonomide, sporda ve dünyada, hayatın her alanında yaşanan gelişmeler Serkan Bayam’ın sunumuyla "Haber Bülteni"nde ekrana geliyor.

Günün yaşanan tüm gelişmeleri Zehra Küçük ve Rasih Turanoğlu’nun sunumuyla "Gece Raporu"nda ekrana geliyor.

Merak edilen konular ve hazırlanan özel dosyalar uzman konukların değerlendirmeleriyle Helin Aslan’ın sunumuyla "Çıkış Yolu"nda...

24 Meteoroloji Editörü Eldebiran Ayan, sabahın ilk saatlerinden itibaren anlık hava durumu bilgilerini ve yol durumunu anlatıyor.

"Sanat Takibi" kültür sanat dünyasına yepyeni bir pencere aralıyor. Müzikten sinemaya, tiyatrodan heykele, kitaptan resme kadar sanata dair her şey 24 Kültür Sanat Editörü Özlem Karahan’ın sunumuyla ekrana geliyor.

Piyasalar güne ara verdiğinde, hem iş dünyasından hem de yaşamın içinden konuklarla hayata değen gelişmelerin ekonomik boyutu hafta içi her gün "Kahve Molası"nda masaya yatırılıyor.

Seda Selek ve Star Gazetesi Ankara Temsilcisi Mustafa Kartoğlu ekonomi ve siyasetteki gelişmelerini canlı yayında Analiz Sentez programında değerlendiriyor.

Piyasalara yön veren gelişmeler, günün beklentileri ve ekonomiye dair tahminler uzmanların görüşleriyle ekrana geliyor.

Belkıs Kılıçkaya Türkiye ve dünya gündeminin önemli konularını uzman konuklarıyla "Bu Ülke"de analiz ediyor.

Tarih 24 ekranında yeniden yazılıyor. Tarihin arka odalarında kalan önemli olayların ayrıntıları Tarihçi-Yazar Koray Şerbetçi’nin sunumuyla "An ve Zaman"da tartışılıyor. Tarihe farklı bakan, bilinmeyenleri ortaya çıkaran "An ve Zaman" her Cumartesi saat 22.15’te 24’te.

Gün içinde spora dair yaşanan tüm gelişmeler, takımlarda yaşanan değişiklikler, sporun her alanından son dakika haberleri hafta içi her gün Hazal Ayaşan ve Yaşar Temel’in sunumuyla "Spor Bülteni"nde ekrana geliyor.

Ekranların en uzun soluklu otomobil ve motor sporları programı "8. Etap" otomobil dünyasındaki yenilikleri ve son haberleri ekrana yansıtıyor. Deneyimli televizyoncu Murat Öztürk’ün hazırlayıp sunduğu otomobil ve motor sporları tutkunlarının vazgeçilmez programı "8. Etap" Pazar günleri saat 14:15’te 24’te.

Kadın gazeteciler Seda Selek’in moderatörlüğünde Türkiye ve dünya gündemini "Kadınlar Meclisi"nde yorumluyor.

Meral Karadağ’ın hazırlayıp sunduğu "Sağlık Merkezi" uzman doktorlar eşliğinde sağlık sorunlarına çözümler sunuyor. Tıp dünyasındaki son gelişmeler "Sağlık Merkezi"nde ekrana geliyor.

Sağlıklı yaşamın püf noktaları Dr. Ayça Kaya’nın sunumuyla "Sağlık Mutfakta"da ekrana geliyor. Yemek alışkanlıklarını değiştirmek, mutfağına yenilik katmak ve birbirinden sağlıklı tarifleri öğrenmek isteyenler "Sağlık Mutfakta"yı takip ediyor. "Sağlık Mutfakta" Cumartesi günü saat 12:15’te 24’te.

Hazal Ayaşan’ın sunduğu "Sportif"te her hafta farklı spor branşı ele alınıyor. Türkiye’nin gurur kaynağı milli sporcular başarı hikayelerini ve yaptıkları spor dallarını "Sportif"te anlatıyor. Hazal Ayaşan başarılı sporculara öğrenci olup branşın inceliklerini izleyiciye aktarıyor. "Sportif" Pazar günleri saat 12:15’te 24’te.

Kritik maçlar öncesi çarpıcı analiz ve yorumlar Gökhan Dinç ve Haluk Yürekli’nin sunumuyla "Maç Önü"nde ekrana geliyor. Haluk Yürekli ve Gökhan Dinç futbolun nabzını "Maç Gecesi"nde tutuyor.

Zeynep Türkoğlu soruyor, Tarihçi-Yazar Prof. Dr. Halil Berktay cevaplıyor. Türkiye ve dünya gündemi serbest akıl, serbest fikir ve serbest yorumla "Serbestiyet"te konuşuluyor.

Siyasetin gündemine damga vuran en sıcak gelişmeler, merak edilen tüm sorular ve saklı kalan ayrıntılar ‘Sivil Siyaset’le ekrana geliyor. Doğru bilinen yanlışlar, yanlış bilinen doğrular ve Türkiye’nin tüm gerçekleri uzman konukların yorumlarıyla izleyiciye aktarılıyor.

Billur Aktürk gündemin sıcak başlıklarını uzmanlarla "24 Kafe"de konuşuyor.

Teknoloji dünyasından en sıcak haberler, yenilikler ve ürün incelemeleri Merve Sunay’ın sunumuyla "Tekno Alan" ile ekrana geliyor. "Tekno Alan" her Cumartesi saat 14:15’te 24’te.