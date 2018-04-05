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FETÖ'nün üst düzey yönetici ve üyesi firari 54 sanık hakkında iade talepnamesi hazırladı

ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Kamboçya... Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ'nün üst düzey yönetici ve üyesi firari 54 sanık hakkında iade talepnamesi hazırladı.

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Fetullahçı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) çatı davasını gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce FETÖ'nün üst düzey yönetici ve üyesi firari 54 sanık hakkında hazırlanan iade talepnameleri, ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Kamboçya ve Madagaskar'ın da aralarında bulunduğu 24 ülkeye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı'na gönderildi. FETÖ'nün üst düzey yöneticileri ve üyelerinin, ABD, İngiltere, İsrail, Almanya, Belçika, Hollanda, Norveç, Moldova, Arnavutluk, Kamboçya, Tayland, Madagaskar, Güney Afrika, Malta, Burkina Faso, Togo, Nijerya, Birleşik Arap Emirlikleri, Mozambik, Mısır, Türkmenistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Kazakistan'da bulundukları belirlendi. Tamamı, farklı davalarda gıyabında hüküm giymiş ya da firari olarak aranan sanık arasında Fetullah Gülen, Adil Öksüz, Ekrem Dumanlı, Hidayet Karaca, Abdülkadir Aksoy, Abdullah Aymaz, Abdulletif Tapkan, Ahmet Can, Ahmet Kara, Ahmet Kirmiç, Ahmet Kurucan, Ahmet Şahinalp, Alaeddin Kaya gibi 54 isim bulunuyor.

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