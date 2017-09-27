240 polisle İzmir merkezli dev operasyon: 19 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, İzmir Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent genelinde uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında İzmir merkezli İstanbul, Diyarbakır, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyonların düğmesine bastı. Drone ile havadan görüntülenen operasyonda, 240 polis ve 4 narkotik dedektör köpek görev yaptı. Operasyona, Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı polisler de destek verdi.

Son 3 ayda 750 kilogram esrar ele geçirildi

19 zanlının gözaltına alındığı operasyonda, 1 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı av tüfeği, bir şarjör ve tüfeğe ait 34 fişek, uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Yaklaşık 3 aylık operasyonlarda 750 kilogram esrar ele geçirildiği bildirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.