25 bin askerle terör koridoruna en ağır darbeyi vuracak

Kazakistan’ın başkenti Astana’da düzenlenen ‘Suriye’ konulu 6. tur görüşmeleri, muhaliflerin elindeki İdlib kentinin akıbetine ilişkin önemli kararlara sahne oldu. ABD’nin ‘el-Kaide’ yalanıyla saldırmaya hazırlandığı kentte güvenliği Türkiye, Rusya ve İran destekli Esed birlikleri sağlayacak. Uzun bir süredir bölgeye yönelik operasyona hazırlanan Mehmetçiğin İdlib’de hangi alanları kontrol edeceği konusu da Astana’da netleşti. Buna göre, bu ay içerisinde başlaması planlanan operasyonla Türk birlikleri, Hatay’ın Yayladağı ve Reyhanlı ilçelerinden girerek İdlib’in 35-50 kilometre derinine kadar ilerleyecek.

25 BİN ASKER GİRECEK

En az 35 kilometre derinliğe, 130 kilometre de uzunluğa sahip olacağı ifade edilen bölge, İdlib’in Hatay’a bakan batı kesimini oluşturuyor. Üç bölgeye ayrılan haritada Türk birlikleri ve Özgür Suriye Ordusu’na düşen kısım, ‘3. bölge’ olarak resmedildi. İç savaşın sürdüğü Suriye’de katliamdan kaçıp buraya sığınan sivillerle birlikte nüfusu 2 milyonu aşan İdlib’de güvenliği Mehmetçik sağlayacak. Operasyonun her an başlayabileceği belirtiliyor. Harekâta ÖSO unsurlarıyla birlikte katılacak asker sayısının 25 bini bulacağı kaydedildi. İdlib güneyi ve batısındaki Cisr’eş Şuğur ile Dar ed-İzze’den giriş yapacak birlikler, yaklaşık 5 bin kilometrekarelik alanda hakimiyeti sağlayacak.

BİRÇOK BÖLGE TSK’DA

PKK/PYD işgalindeki Afrin sınırından Türkmendağı’na uzanan operasyon bölgesi içinde Taftanaz Havalimanı ile bölgenin en yüksek dağı Cebel Erbain gibi stratejik noktalar bulunuyor. İdlib ve Halep’e hakim birçok noktayı ele geçirecek Mehmetçik, Afrin’de PKK’lı teröristleri ve Lazkiye’de de terör oluşumlarını yakından izleme imkanı bulacak. Türkiye’nin kontrolünde olacak bölgeler arasında Cebel Erbain, Taftanaz, Cisr’eş Şuğur, Eriha, Mar’at Numan, Han Şeyhun gibi noktalar bulunuyor.

Astana çözüyor

Suriye konulu 6. Astana Toplantısı başladı. Türkiye, Rusya ve İran’dan teknik heyetlerin ikili görüşmelerine sahne olan oturumda Türk heyetine Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sedat Önal başkanlık ediyor. Rus heyetinin başında Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran ekibinin başında da Dışişleri Bakanı Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari bulunuyor. Toplantıda gözlemci olarak bulunan ABD’yi ise David M. Satterfield temsil ediyor. Suriye’de çatışmasızlık bölgelerinin oluşturulmasına yönelik en önemli kararların bugünkü oturumda alınacağı belirtiliyor. (Yeni Şafak)