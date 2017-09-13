25 Eylül’de Kuzey Irak'ta yapılacak referandumla korsan devletçiğe zemin hazırlanıyor

Terör devletine zemin oluşturmak amacıyla İsrail’in hazırladığı bölünme planı 1991 yılında ABD’nin Irak’ı işgaliyle birlikte hayata geçirilmeye çalışılıyor. Korsan devlet için Irak ve Suriye’deki kültürel ve tarihi yapı terör örgütü DEAŞ’ın varlığı iddiasıyla yıkıldı. Halep, Rakka, Haseke ve Musul gibi kentlerdeki yüzlerce cami, medrese ve tarihi eser ve toplumsal hafıza yeni devletin kurulması amacıyla yok edildi.

PROJE 1991 DE BAŞLADI

Irak’a 1991 yılında kimyasal silah bulunduğu bahanesi ile baba Bush yönetimi tarafından işgal girişimi başlatıldı. İşgalin ilk aylarından başlayarak, Süleymaniye, Duhok, Zaho, Musul, Kerkük ve Erbil bölgesinde Kuzey Kürdistan projesinin startı verildi. ABD ve İsrail tarafından yönetilen proje kapsamında öncelikle Arap ağırlıklı Musul ve Türkmen şehri Kerkük ve Erbil’in demografik yapısı değiştirilerek Barzani ve Talabani arasında bölüştürüldü.

DEMOGRAFİSİ DEĞİŞTİRİLDİ

2003-2016 Aralık ayında Süleymaniye, Musul, Erbil, Kefri, Mendeli, Kerkük Altınköprü, Taze Besir, Hanekin ve Dakuk bölgelerinden yüzbinlerce sivil sürgün edilerek yerine Kürt nüfus yerleştirildi. 1990 resmi nüfus sayımında yüzde 67’si Türkmenlerden oluşan Kerkük, 2006 yılında yüzde 70 oranında Kürt nüfusun yaşadığı il oldu.

TARİH VE KÜLTÜR YAĞMALANDI

Suriye ve Irak ta iki ülkenin bölünmesi ile inşa edilmeye çalışılan terör devletine zemin oluşturma amacı ile Irak ve Suriye de tarih, coğrafya ve kültürel değerler büyük oranda yağmalandı. Kadim medeniyetlere beşiklik eden Halep, Rakka, Haseke ve Musul gibi kentlerde yaşayan tarih bu amaç uğruna ABD bombaları ile silindi. DEAŞ bahanesi ile enkaza çevrilen şehirler de yüzlerce cami, medrese, köprü ve binadan oluşan eser, yeniden inşa edilmeye çalışılan korsan devletin inşası ve toplumsal hafızayı yok etmek için yerle bir edildi.

143 BİN KİLOMETREKARE TERÖRE TESLİM EDİLDİ

1991 yılında Irak’a 2015’te ise Suriye’nin kuzey ve doğusunu işgal eden ABD ordusu her iki ülkede yüz 50 bin kilometre karelik alanı bölücü unsurlara teslim etti. Türkiye’yi güneyden kuşatarak Akdeniz’e inecek Barzani-PKK koridoru için, Dakuk, Erbil, Kerkük, Musul, Zaho, Sincar, Altunköprü, Tazebeşir, Hanekin, Mendeli Munbiç, Afrin, Aynel Arap, Tel Abyad, Dirbesiye, Kamışlı, Tabka, Resulayn, Süluk, Rakka Halep Kırsalı ve Haseke gibi onlarca yerleşim birimi olağanüstü bombardıman ve sivil katliamlar eşliğinde bombardıman işgal edildi.

AKDENİZ’E UZANACAK

Akdeniz’e uzanması için çalışılan koridor, Cerablus-Afrin arasında TSK tarafından gerçekleştirilen harekat ile kesintiye uğratıldı. İsrail-ABD eliyle kurulmaya çalışılan PKK-Barzani korsan devleti uzmanlar tarafından Türkiye’nin Ortadoğu bağlantısının koparmaya çalışıldığı toplamda 1.200 kilometre uzunluğa sahip tampon bölge projesi olarak nitelendiriliyor.

Kandil’in lojistiği Barzani’den

Türkiye’ye yönelik 39 yıldır terör faaliyeti yürüten PKK terör örgütü, 1992 yılından bu yana Barzani tarafından kontrol edilen bölgeden (Kandil) yönetiliyor. Sınırın Türkiye tarafında ve Irak’ın Kuzey’inde yaralanan teröristler 25 yıldır Barzani bölgesinde tedavi ediliyor. Yine Kandil’in tüm lojistik desteği Barzani tarafından sağlanıyor. Suriye’de PKK’nın en büyük destekçisi Barzani olurken, PKK-Barzani işbirliği Musul ve Kerkük’ün işgal edilme döneminde de sürdü. (Yeni Şafak)