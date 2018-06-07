Son Dakika Haberleri 7

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

25 ildeki 72 maden lisansı iptal edildi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, Türkiye çapındaki 72 maden lisansı iptal edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Genel Müdürlüğün ruhsat iptali ve idari para cezası uygulanmasına ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 25 ildeki bazı şirket ve özel kişilere ait 72 maden lisansı, ruhsat bedelinin yatırılmaması, işletme projesinin ruhsat sahibi tarafından Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmemesi gibi nedenlerle iptal edildi.

Öte yandan Maden İşleri Genel Müdürlüğünce, 453 farklı maden ruhsatıyla ilgili başlattığı hukuki işlemler sonucunda, söz konusu ruhsat sahiplerine 21 bin 116 lira ile 75 bin 294 lira arasında para cezası uygulandı.

Ruhsat iptalleri ve para cezalarına ilişkin kararlar, beyan edilen adreslerde ruhsat sahiplerine ulaşılamaması nedeniyle ilanen tebliğ edildi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Saldırı hazırlığındayken yok edildiler

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Karpuzun faydaları saymakla bitmiyor

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

Son 1 yılın en çok kazanan 10 sporcusu

O sahne bakın nerede çekilmiş?

O sahne bakın nerede çekilmiş?

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA