25 lezzet durağı Akra’da bir araya geliyor

Dünyanın ilk uluslararası meze festivali MezeFest için geri sayım başladı. Binlerce yıllık tarihinin yanı sıra muhteşem doğasıyla da Antalya’nın vazgeçilmezi haline gelen Akra’nın bu yıl ilkini gerçekleştireceği I. Uluslararası Meze Festivali Mezefest, 25 lezzet durağının efsane ustalarına ait büyüleyici reçeteleri eşliğinde, misafirlerine unutmayacakları bir lezzet yolculuğuna çıkma imkanı sunacak.

Usta şeflerin ellerinden çıkan birbirinden güzel lezzetleri en iyi şekilde misafirlerine sunacak olan Akra, muhteşem bir festivale imzasını atarak, damaklarda unutulmayacak bir tat bırakacak. Lezzetleri kadar sunumlarıyla da birer sanat eserine dönüşecek mezeler, festival süresince damak tadınızın yanı sıra estetik dokunuşlarıyla da görsel bir şölene dönüşecek.

Ege Adaları’ndan başlayıp Doğu Akdeniz çanağına taşan, kardeşlik ve dostluk sofralarının simgesi olarak gösterilen meze kültürünün son 10 yılda her kıtaya yayılmaya başlayan bir lezzet kategorisi haline geldiğini söyleyen yeme – içme sektörünün duayen isimlerinden şef Tolga Atalay, I. Uluslararası Meze Festivali MezeFest’in Doğu Akdeniz’in dünyaya kapılarını açmış en önemli şehirlerinden birisi Antalya’da hayata geçeceğini belirtti. Atalay, Akdeniz ve Ege çanağında yer alan ülkeler açısından değerlendirildiğinde meze kültürünün doğuya doğru gidildiğinde kuru bakliyat, batıya gidildiğinde ise yeşil ve yoğurt şeklinde kendini göstermeye başladığını da ifade etti.

Türkiye’nin hemen her yerinde meze kültürünün bulunduğunu söyleyen ünlü şef Atalay, “Meze her ne kadar alkol dostu olarak algılanıyor olsa da, alkolle tüketilmeyen mezeler de var. Gündelik sofra veya fermante edilmiş mezeler bunların yalnızca birkaçı. Çok ciddi meze grupları var. Biz bunu insanlar da bilsin istiyoruz. Çünkü bu kadar çok mezeyi veya markayı bir arada tatma imkanı gerçekten çok zor. Biz, Akra’da gerçekleştireceğimiz bu festival ile misafirlerin merak ettikleri mezeleri tatmalarına yardımcı olacağız.” dedi.

Festivalin amacı hakkında da bilgi veren Tolga Atalay, festival ile amatör tüketiciye donanımlı ürünün sürecini yansıtmak istediklerini belirtti.

Ünlü şef Tolga Atalay, “Bizim şu andaki misafir listemizi yüzde 90 mezeyi seven ve eğlenceli yemek yemeyi seven insanlar oluşturuyor. Festival kapsamında Aila Fairmont Quasar, 7 Mehmet, Bay Nihat, Deniz Restoran, Bilokma, Dietta, Mutfak Sanatları Merkezi, Yemek Araştırmacısı, Volkan Şiş Kebap, Zennup 1884, Duble Meze, Komodor, Tirmisci Bilal, Piyazcı Ahmet, Yengeç, Lapis, Baklacı Humusçu İbrahim ve Charbel Antoun da yapacakları mezelerle festivalimize destek verecek. Her biri konusunda iddialı olan bu şefler, festival süreci içerisinde yapacakları 3’er tane meze ile misafirlerimize unutamayacakları bir gün yaşatacaklar” açıklamasında bulundu.

Misafirlerini eşsiz bir lezzet yolculuğuna çıkartmaya hazırlanan Akra’nın ev sahipliğinde gerçekleşecek olan festival biletlerinizi Biletix üzerinde veya 0242 310 99 99 No’lu telefondan arayarak, alabilirsiniz.