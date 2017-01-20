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25 polise FETÖ gözaltısı

MUĞLA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, aralarında eski emniyet müdürlerinin de yer aldığı 25 polis gözaltına alındı.

  • MUĞLA, (DHA)
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Muğla İl Emniyet Müdürlüğü, 'FETÖ/PDY'ye yönelik olarak, Muğla, İstanbul, Ankara, Bursa, Aydın, Denizli, Diyarbakır, Eskişehir olmak üzere 8 ilde operasyon düzenledi. Bugün sabah saatlerinde başlayan operasyonlarda 6 eski emniyet müdürü, 2 eski emniyet amiri, 1 eski başkomiser, 3 eski komiser, 9 eski ve halen görevde olan komiser yardımcısı, 12 eski ve halen görede bulunan polis memuru olmak üzere toplam 33 kişi'den 25'i gözaltına alındı. Şüphelilerin, 'suç işlemek için örgüt kurma ve üye olma', 'örgüte finansal destek sağlama', 'milli, dini ve insani duyguları istismar etmek suretiyle himmet adı altında yardım toplama' suçlamalarıyla gözaltına alındıkları bildirildi. Operasyon kapsamında 8 kişinin daha yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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