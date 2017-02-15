25 yıl önce öldürülen PKK itirafçısının katili örgüt üyeleri çıktı
Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 1992 yılında PKK itirafçısı Murat A.'nın öldürülmesi ve Kumri A.’nın yaralanması olayının peşini bırakmayan Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, 25 yıl sonra cinayetle ilgili yeni delillere ulaştı. Elde edilen delillerden cinayetin arkasında örgüt üyelerinin olduğu tespit edildi.
- İHA
Edinilen bilgiye göre, Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı, 1992 yılında Merkezefendi ilçesi Yeşilyurt Mahallesinde, itirafçı olan Murat A.’nın öldürülmesi ve Kumri A.’nın yaralanması olayı ile ilgili yürüttüğü soruşturmada yeterli delile ulaşılamadı. 25 yıl sonra cinayetle ilgili yeni delillere ulaşan savcılık yeniden soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında olayın şüphelileri olduğu tespit edilen 3 kişinin PKK terör örgütü üyesi oldukları, örgüt üyeliği faaliyeti kapsamında suç teşkil, eden adam öldürme ve yaralama eylemlerini gerçekleştirdiklerine ilişkin güçlü deliller elde edildiği belirtildi.
Sanıklar hakkında, "Devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Kasten adam öldürme ve yaralama" suçlarından Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından Denizli 3. Ağır Ceza Mahkemesine verilmek üzere 14 Şubat’ta iddianamenin hazırlandığı belirtildi.
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