250 lira borcu için 3 kişiyi tüfekle vurdu

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Gödene Mahallesi Şehit Erdoğan Balcı Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa Kaya, yanındaki arkadaşları Muammer Orta ve Muhammet Arslan Karaman ile birlikte iddiaya göre 250 lira alacağını istemek için Muhammet Batuhan Y.'nın yanına gitti. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet Batuhan Y., yanında bulunan av tüfeğiyle ateş etti. Mustafa Kaya, Muammer Orta ve Muhammet Arslan Karaman, vücutlarına isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar, otomobilleriyle Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelerek tedaviye alındı.

Meram İlçe Emniyet Müdürlüğü Araştırma Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan Muhammet Batuhan Y.'yi saklandığı cami inşaatında yakaladı. Gözaltına alınan Muhammet Batuhan Y., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürüldü.