250 motosiklet tutkunu Artvin Kafkasör'de buluştu

Artvin Motosiklet Kulübünce Kafkasör yaylasında gerçekleştirilen festivale, başta İzmir, Ankara, İstanbul, Antalya, Çanakkale, Siirt, Elazığ, Samsun, Trabzon ve Rize olmak üzere bir çok ilden yaklaşık 250 motosiklet tutkunu katıldı.

Etkinlikler çerçevesinde önce şehir turu atan motosikletçiler, ardından Türkiye'nin en büyük Atatürk heykelini de ziyaret etti.

Ardından Kafkasör yaylasındaki kamp alanına giden motosiklet tutkunları, eşsiz doğada motosikletleriyle dolaşarak doğanın ve temiz havanı tadını çıkardı.

Hazırlanan parkurda mini akrobasi gösterileri yapan motosikletçiler, motosiklet denge yarışması ve halet çekme gibi değişik etkinliklerde eğlenceli anlar yaşadı.

Artvin Motosiklet Kulübü Basın Sözcüsü Ufuk Çelik, gazetecilere, Artvin'de eşsiz bir doğa olduğunu anlatarak, kentin topoğrafyasının motosiklet tutkunlarının ilgisini çektiğini anlattı.

Motosiklet tutkunlarını Artvin'de ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Çelik, şöyle konuştu:

"Amacımız dostluk, arkadaşlık ve kamp ortamında motor tutkunlarını bir araya getirmek. Bunun yanı sıra trafikte motosikletin motorlu araçlar arasında kabul görmemesi nedeniyle bu konuya dikkati çekmek istiyoruz. Motosikletin de trafikte var olduğunu anlatmaya çalışıyoruz."

Ufuk Çelik, motosikletçilerin gittikleri kentlerde şehrin tanıtımı için gönüllü turizm elçiliği yaptığını da sözlerine ekledi.

Festival, gece düzenlenecek konserlerin ardından sona erecek.