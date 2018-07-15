Son Dakika Haberleri 15

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

251 hafızdan muhteşem 15 Temmuz koreografisi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında 81 ilden gelen 251 hafız bedenleriyle 'Önce Vatan Dediler' yazarak Türkiye haritası oluşturdu.

  • İHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İzmit Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen 15 Temmuz etkinlikleri kapsamında hain darbe girişimi esnasında şehit olan 251 kişi için, 81 ilden gelen 251 hafız muhteşem bir koreografi oluşturdu.

Kırmızı zemin üzerine özel hazırlanan sahneye beyaz cübbeleri ile çıkan hafızlar, ilk olarak bedenleri ile 'Önce Vatan Dediler' yazdı. Daha sonra Türkiye haritası yapan hafızlar, ay ve yıldıza büründü. Hafızlar gösterisine vatandaşlar ise cep telefonlarının ışıklarını açarak destek verdi.

Alanı dolduran vatandaşlar tarafından çok beğenilen gösteri uzun süre alkışlandı.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Başkan Erdoğan Millet Camii´nde 15 Temmuz şehitlerimiz için Kur´an-ı Kerim okudu

Başkan Erdoğan Millet Camii´nde 15 Temmuz şehitlerimiz için Kur´an-ı Kerim okudu

15 Temmuz Şehitlerimiz

15 Temmuz Şehitlerimiz

Fransa - Hırvatistan finalinden en çarpıcı kareler

Fransa - Hırvatistan finalinden en çarpıcı kareler

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA