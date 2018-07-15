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251 kahramanımızın isimleri okundu, milyonlar 'burada' diye haykırdı

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki törende, 251 şehidimizin ismi okundu. 15 Temmuz'daki darbe girişiminde hainlerin şehit ettiği 251 kahramanımızın isimleri okunurken, duygu dolu anlar yaşandı. Milyonlar, okunan her isimden sonra 'burada!' diye haykırdı.

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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin akamete uğratılmasının 2. yıl dönümünde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Buluşması için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Şehitler Makamına geldi. Burada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua edildi.

Tören alanında, Cumhurbaşkanlığınca 15 Temmuz darbe girişiminde şehit düşenler anısına hazırlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyle Çocuk" şiirini okuduğu klip ekrana yansıtıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören alanını, binlerce vatandaş ay-yıldızlı bayraklarla doldurdu.

Şehitler anısına 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu. Kasımpaşa Büyük Piyalepaşa Camisi İmamı İshak Danış, Kur'an-ı Kerim okudu.

15 Temmuz şehitlerinin isimleri okundu

Dev ekrana fotoğrafları yansıtılan 15 Temmuz şehitlerinin isimleri okunurken, vatandaşlar "Burada" diye karşılık verdi.

Bu arada Kısıklı'da bir araya gelen binlerce vatandaş da tekbir ve sloganlarla 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yürüyüşe geçti. 

Bazı vatandaşlar da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kısıklı'daki konutundan çıkışının öncesinde sevgi gösterilerinde bulunmak üzere beklemeyi sürdürdü.

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