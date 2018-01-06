26 bin 653 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi
Jandarma Genel Komutanlığınca geçen yılın son ayında 41 ilde düzenlenen operasyonlarda, 26 bin 653 litre kaçak ve sahte alkollü içki ele geçirildi.
- AA
Jandarma Genel Komutanlığının, insan sağlığına verdiği zararların yanı sıra vergi geliri kaybı nedeniyle ülke ekonomisini de olumsuz etkileyen içki kaçakçılığı ve sahteciliğiyle mücadelesi kararlılıkla sürüyor.
Vatandaşların yılbaşı kutlamalarını huzurlu bir şekilde geçirmelerini sağlamak amacıyla harekete geçen jandarma birimlerince Aralık 2017'de 41 ilde, 150 içki kaçakçılığına müdahale edildi. Düzenlenen operasyonlarda 26 bin 653 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince 2016'nın son ayında 27 ilde 80 içki kaçakçılığına müdahale edilmişti.
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