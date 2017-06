26 Haziran On Numara sonuçları Milli Piyango bilet sorgulama mpi.gov.tr sayfası

Pazartesi günlerinin vazgeçilmez şans oyunu On Numara çekiliş sonuçları duyuruldu mu? 26 Haziran On Numara sonuçları sayfamızda bulunuyor. On Numara bilet sorgulama işlemi Milli Piyango İdaresi’nin resmi sayfası olan mpi.gov.tr üzerinden yapılabiliyor. Sayfamızda bulunan linkten On Numara sonuçlarını öğrenebilir ve bilet sorgulama işlemi yapabilirsiniz. On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

26 HAZİRAN ON NUMARA SONUÇLARI

On Numara 26 Haziran 2017 çekiliş sonuçları açıklandı. Balıkesir Ayvalık ve Muğla Yatağan’dan 10 bilen 2 kişi, 101.324,05 TL kişi başına ikramiye kazandılar.

9 bilen 56 kişi 2.412,55 TL, 8 bilen 1.088 kişi 124,50 TL, 7 bilen 11.151 kişi 23,25 TL, 6 bilen 68.618 kişi 3,95 TL, hiç bilmeyen 105.295 kişi ise 3,30 TL ikramiye kazandılar.

ON NUMARA GEÇEN HAFTA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

On Numara geçen hafta gerçekleştirilen çekilişte 2 kişi rakamları doğru tahmin ederek büyük ikramiyeyi kazandı. İşte On Numara çekiliş sonuçlarını belirleyen rakamlar.

04 05 07 09 10 13 15 24 32 33 34

42 44 48 49 52 60 62 71 73 76 79

ON NUMARA SAAT KAÇTA ÇEKİLİYOR?

MPİ Genel Müdürlüğünün Ankara Balgat’ta yer alan merkez binasında çekiliş heyeti ve noter huzurunda yapılan çekilişler her Pazartesi saat 21.15’te başlamaktadır.

Kazanan numaraların belirlenmesi ve vatandaşlara Milli Piyango İdaresi (MPİ) resmi sitesi üzerinden duyurulması ise teknik aksaklık olmadığı takdirde en geç 21.45’tir.

ON NUMARA NASIL OYNANIR? ON NUMARA NEDİR?

Milli Piyango İdaremizce 06.08.2002 tarihinden itibaren yeni bir on-line Sayısal Oyun daha oynatılmaya başlatılmıştır.

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır.

On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır. On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.

On Numara oyununda dağıtılacak olan ikramiye miktarı, o hafta elde edilen hasılattan belirlenmektedir. Çekilen numaraları bir grupta bilen çıkmaması halinde, bu grup için ayrılan ikramiye bir üst gruba ait ikramiyeye eklenmektedir. Ancak, çekiliş yapılan hafta 10 bilen çıkmaz ise bu grubun ikramiyesi bir sonraki hafta 10 rakamı bilenlere dağıtılmak üzere devredilmektedir.

On Numara oyununa 18 yaşından küçük olanlar katılamazlar, kazanan biletlere ikramiye ödenmesini isteyemezler.

On Numara oyununda, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde ibraz edilmeyen ikramiyeler zaman aşımına uğrar ve ödenmez.

On Numara oyunundan elde edilecek gelir, İdaremizin diğer tüm oyunlarında olduğu gibi kanunlarla belirlenen faaliyetlere kaynak olarak aktarılmaktadır. Bunlar; Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu, Türkiye’nin Tanıtımı, Olimpiyat Oyunları ile Savunma Sanayii Destekleme Fonu’dur.

MİLLİ PİYANGO İDARESİNDEN DUYURULUR LÜTFEN DİKKAT:

1- Sayısal oyunlarımıza ait biletlerinizi mutlaka İdaremizin ruhsatlı sayısal oyunlar bayilerinden alınız.

2- Seyyar veya yetkisiz kişilerden sayısal oyunlar biletlerini almayınız. Aksi halde ikramiye alamama sorunuyla karşılaşabilirsiniz.

3- İdaremizin ruhsatlı bayilerinin dışındaki kişilerden aldığınız sayısal oyunlar biletleri sahte ise ikramiye alma sırasında yasalar gereği zor durumda kalabilirsiniz.

Gerçek Sayısal Oyunlar Biletlerinde;

- Barkod çizgileri düzgün, belirgin ve aralıklıdır.

- Oynanan numaralar, kolon harfleri ve diğer bilgiler bilet üzerinde aşırı derecede kenarlara kaymamıştır.