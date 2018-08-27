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Son bir haftada 5'i sözde üst düzey 26 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonları kapsamında bir haftada 5'i sözde üst düzey olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirildi.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında bir haftada 5'i sözde üst düzey olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirildi.

Açıklamada, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 62'si terör, 3 bin 101'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 163 kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.

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