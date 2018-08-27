Son bir haftada 5'i sözde üst düzey 26 terörist etkisiz hale getirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında bir haftada 5'i sözde üst düzey olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında bir haftada 5'i sözde üst düzey olmak üzere 26 terörist etkisiz hale getirildi.
Açıklamada, terör örgütlerine yardım/yataklık yaptığı ve örgütlerle irtibatlı olduğu gerekçesiyle 62'si terör, 3 bin 101'i uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 3 bin 163 kişinin gözaltına alındığı bilgisine yer verildi.
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