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Fethiye'de 260 kaçak göçmenin yakalandığı operasyon kamerada

Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen operasyonlarda 260 kaçak göçmen yakalandı. Yasa dışı kaçışı organize ettiği ileri sürülen 11 kişi de gözaltına alındı.

  • İHA
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Edinilen bilgiye göre, yasa dışı yollardan Yunan adalarına götürülmek istenen 57'si çocuk 260 kaçak tekneye bindirilmek üzere minibüsle ve otobüsler ile Katrancı Koyu'na getirildi. Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından Katrancı Adası Çığlık Koyu sahilinde yapılan aramalarda tekneye binmek üzere bekleyen 112 göçmen ile organizatör olduklarını iddia edilen 10 şüpheli yakalandı. Jandarma ekiplerinin aynı operasyon kapsamında Sahil Güvenlik ekipleriyle birlikte takip ettikleri "Hebat Allah" isimli tekneye, Tavşan Adası'nın 1,5 deniz mili batısında operasyon düzenlendi. Operasyonda 105'i Suriye, 96'sı Pakistan, 31'i Srilanka, 1'i İran , 1'i Irak,5'i Afganistan, 7'si Filistin, 5'i Eritre ve 4'ü Lübnan uyruklu olmak üzere 148 göçmen ile Suriye uyruklu bir organizatör yakalandı. Göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen 11 kişi de jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. 

Öte yandan, İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifadeleri alınan kaçak göçmenler ihtiyaçlarının giderilmesi için Fethiye Kaplı Spor Salonu'na getirildi.

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