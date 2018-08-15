26'sı tutuklu, 18'i firari 77 sanığın yargılanmasına devam edildi

Düzce 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce özel olarak hazırlanan salonda yapılan duruşmaya, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamaları yöneltilen tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları ve yakınları katıldı.

Davanın 3. celsesinde mahkeme heyeti, bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar hakkında dosyaya yeni eklenen belge ve ifadeleri okuttu.

Tutuklu sanık C.Ü, kendisi hakkında "C.Ü. İzmir'de büyük bölgeci olarak çalışır' ifadesinin okunmasının ardından "Bu kişiyi tanımıyorum. Böyle bir durum da söz konusu değil. Kişinin neden böyle bir söylemde bulunduğu yönünde de bir fikrim yok." diye savunma yaptı.

Sanığın avukatı da müvekkilinin 25 aydır tutuklu bulunduğunu vurgulayarak, "İstanbul'da 28 Şubat davasında yargılanan sanıklara müebbet hapis cezası verildi, kişiler tahliye edildi. Bu kararın emsal alınmasını talep ediyorum." ifadesini kullandı.

Diğer tutuklu sanık H.M.N, somut delil olmadan arkadaşları ile 25 aydır tutuklu bulunduğunu savundu. Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak isteyenlerin, ismini dahi bilmeden birilerini suçladığını iddia eden H.M.N. şöyle konuştu:

"Bu dava, siyasi bir davadır. Bunu avukatlar da mahkeme heyetleri de biliyor. Olan oluyor, cezayı çeken biziz. 15 Temmuz hain darbe girişiminden 2 ay önce, tutukluluğuma sebep olan bu iş yerinden çıkartıldım. O zaman bir darbe yemiştim, şimdi bu konudan yargılandığım için ikinci darbeyi yedim. 16 aylık bir çocuğum var ve beni tanımıyor. Tutukluluğum artık işkenceye dönüştü, tahliyemi talep ediyorum."

Tutuklu sanık H.H. ise yargılanması devam ederken sebepsiz yere tek kişilik koğuşa alındığını öne sürerek, mahkeme heyetinden konu hakkında bilgi almak istedi.

Mahkeme heyeti, diğer tutuklu ve tutuksuz sanıkların savunmasını almak üzere duruşmaya yarına kadar ara verdi.

İddianameden

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, FETÖ/PDY'nin ildeki çatı yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 77 sanığın, "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.