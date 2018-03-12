28 Şubat darbesine ilişkin davada 103’üncü celse tamamlandı

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya bazı sanıklar, taraf avukatları ve o dönemde mağdur olan çok sayıda vatandaş katıldı. Davanın bugünkü celsesinde sanıkların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarının alınmasına devam edildi. Sanık emekli Albay Alican Türk, BÇG'de görev almadığını, kimseden de kendisine görev verilmediğini savundu. 28 Şubat davasının bir kumpas davası olduğunu savunan Türk, kendisinin de bu "kumpasa" dahil edildiğini söyledi. 28 Şubat döneminde yüzbaşı rütbesiyle Genelkurmay Psikolojik Daire Başkanlığında görev aldığını anlatan Türk, Başkanlığa atfedilen bütün suçlamaların baştan aşağıya deli saçması olduğunu öne sürerek, "Bu iddiaların gerçekle hiçbir ilgisi yoktur. O dairede benim ilgi alanım eğitim-öğretim faaliyetleri ve PKK terör örgütüydü. Gençlerin PKK'ya katılmalarını önlemek veya örgütten kaçmaları sağlamak için çalışmalar yürütüyorduk. Bir kişinin dağa çıkmasını engellemek veya örgütten kaçmasını sağlamak demek bir Mehmetçiğin şehit olmasını engellemek demektir" diye konuştu.

28 Şubat davası olmak üzere bütün "kumpas davalarında" TSK'ya yönelik psikolojik harekat uygulandığını kaydeden Türk, "Asıl psikolojik harekat, TSK'nın halktan koparılması, etkisizleştirilmesi veya susturulması amacıyla bu davada dahil olmak üzere açılan bütün kumpas davalarıdır. Bu iddianame de bir propaganda kitabıdır. 99 sanığın 60'ına ağırlaştırılmış müebbet, 39'una beraat istenilmesi de bir psikolojik harekattır" dedi.

Türk'ün avukatının esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasının ardından davanın bugünkü celsesi tamamlandı. Davaya yarın sanık savunmaları ile devam edilecek.