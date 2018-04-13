28 Şubat Davası kararları neler? 28 Şubat davası hapis cezası alan kişiler kimler

28 Şubat Davası hapis cezası alan kişiler kimler sorusuna vatandaşlar yanıt arıyor. Mahkeme heyeti, oybirliği ile alınan kararı açıkladı. 68 sanık hakkında beraat kararı verildi. 28 Şubat davasında İsmail Hakkı Karadayı, Çevik Bir ve Çetin Doğan'ın da arasında bulunduğu 21 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tarihi 28 Şubat Davası’nda karar belli oldu. 28 Şubat sürecine ilişkin 103 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Aralarında dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir'in de bulunduğu 21 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 4 kişi öldüğü için 10 kişi hakkında da zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesine karar verildi.

28 ŞUBAT DAVASI KARARLARI

28 Şubat sürecine ilişkin 103 kişi hakkında açılan ve 5 yıldır devam eden davada mahkeme kararını açıkladı.



* Mahkeme 21 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, bu ceza iyi hal nedeniyle müebbet hapis cezasına çarptırılan isimler;



Dönemin Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı, dönemin Genelkurmay İkinci Başkanı Çevik Bir, dönemin Genelkurmay Harekat Başkanı Çetin Doğan, dönemin MGK Genel Sekreteri Erol Özkaskak, Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel Özkaynak, Çetin Dizdar, Çetin Saner, Erdoğan Öznal, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılıç, Hayri Bülent Alpkaya, Hikmet Köksal, İdris Koralp, Kenan Deniz, Muhittin Erdal Şenel, Vural Avar, Yıldırım Türkeri ve davanın tek sivil sanığı dönemin YÖK Başkanı Kemal Gürüz.



Mahkeme heyeti, müebbet hapis cezası alan 21 sanığın yaş ve sağlık durumlarını dikkate alarak hapis cezası vermedi. Ancak, adli kontrol hükümleri kapsamında yurt dışı çıkış yasağı ve karakola imza verme şartı getirildi.



Ceza alan 21 kişinin TSK ile ilişkilerinin kesilmesine de karar verildi.



Temyiz sürecinin ardından eğer Yargıtay cezayı aynen onarsa 21 sanık cezaevine girecek ve komutanların rütbeleri de sökülecek.



* 4 kişi hayatını kaybettiği için 10 kişi hakkında da zaman aşımı nedeniyle davanın düşürülmesine karar verildi.



* 68 kişinin ise beraatine karar verildi. Beraat eden sanıklar arasında Engin Alan, Ergin Celasin, Erdal Ceylanoğlu ve Celalettin Bacanlı bulunuyor.



AK PARTİLİ KAVAKÇI YARGITAY'I İŞARET ETTİ



Kararların açıklanmasının ardından açıklama yapan AK Parti Milletvekili Ravza Kavakçı, müebbet hapis cezası alan sanıkların Yargıtay'ın onayının ardından cezalarını çekmeye başlayacaklarını söyledi. AK Partili Kavakçı şunları söyledi:

"Demokrasi tarihimiz açısından çok önemli bir gün. 21 kişi hakkında, dönemin Genelkurmay Başkanı ve onun ekibi hakkında hapis cezası verildi. Ve Yargıtay onayladığında yapmış oldukları fiilin cezasını çekmeye başlayacaklar.

Yapmış olduklarının bedelini ödeyecekler. Hem ilahi adalete inandık, hem de Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinin doğru karar vereceğine inandık. Bundan sonra asla kimse ülkemizde böyle bir şeye kalkışamayacak. Akıllarından bile geçiremeyecekler."

AK Parti Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Reşat İpek de bir yanlış anlaşılmanın düzeltilmesini gerektiğini söyleyerek 'Mahkeme temyiz aşamasındaki incelemeye fırsat vermek için, tutuklama tedbiri yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasına karar verdiğini söyledi.