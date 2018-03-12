28 Şubat davasında 103. celse başladı

28 Şubat dönemine ilişkin 103 sanığın "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye ve devirmeye iştirak" suçundan yargılandığı davanın 103. celsesine başlandı.

Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya sanıklar, müştekiler ve tarafların avukatları katıldı.

Sanıkların esas hakkındaki savunmalarını sunduğu davaya yarın da devam edilecek.

Davada esasa ilişkin savunmasını yapmayan 10 sanık bulunuyor. Dönemin Genelkurmay 2. Başkanı emekli Orgeneral Çevik Bir de bu kişiler arasında yer alıyor.

Dönemin Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri emekli Orgeneral İlhan Kılıç, Genelkurmay Harekat Başkanı emekli Orgeneral Çetin Doğan'ın da aralarında bulunduğu birçok sanık esasa ilişkin savunmalarını tamamlamış, son olarak dönemin YÖK Başkanı Halil Kemal Gürüz savunmasını yapmıştı.

Savcının esas hakkındaki görüşü

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Hanifi Yıldırım, esas hakkındaki görüşünde, Karadayı ve Bir'in de aralarında bulunduğu 60 kişinin suç tarihinde yürürlükte bulunan ve sanıkların lehine olan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 147. maddesi uyarınca "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini cebren düşürmeye, devirmeye iştirak" suçlarından "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezasına çarptırılmalarını isterken, 39 sanık hakkında beraat talebinde bulunmuştu.

Yıldırım, yargılama sırasında hayatını kaybeden 4 sanık hakkındaki kamu davasının da düşürülmesini talep etmişti.