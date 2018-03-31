28 ton değerlendirilebilir atık toplanarak ekonomiye kazandırıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmak için israfın önlendiği, kaynakların daha verimli kullanıldığı, atığın azaltıldığı, etkin toplama sisteminin kurulduğu, atıkların geri dönüştürüldüğü, bütüncül bir şekilde "Sıfır Atık Yaklaşımı"nı özümsemiş bir Türkiye vizyonunun belirlendiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde başlatılan Sıfır Atık Projesi'nin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ana hizmet binasında uygulamaya geçirildiğini hatırlatan Öztürk, "Bakanlığımızın hizmet binasında, 2018'in ilk çeyreğinde 17 ton kağıt, 6 ton plastik, 1 ton cam, 1,5 ton metal, 1,5 ton organik atık, 0,5 ton yemek artığı ve 0,7 ton bitkisel atık yağ olmak üzere, yaklaşık 28 ton değerlendirilebilir atığı toplayarak, ekonomiye kazandırdık." diye konuştu.

Atık kağıtların toplanmasıyla 290 ağacı kesilmekten kurtardıklarını dile getiren Öztürk, atıkların da ham madde, kompost ve biodizel olarak değerlendirildiğini söyledi.

Öztürk, atıkların yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm işlemlerinin sağlanmasının yanı sıra proje kapsamında, Bakanlık binasında toplanan yemek ve ekmek artıklarının da sokak hayvanları bakım ve rehabilitasyon merkezlerine gönderildiğini kaydetti.

"2023'te tüm Türkiye'de uygulanmasını hedefliyoruz"

Bakanlığın taşra teşkilatı olan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin de projeye dahil olmaya başladığına işaret eden Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sıfır Atık Projesi'ni, Ankara'dan başlamak üzere aşamalı olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Başbakanlık'ta, bakanlıklarda, bakanlıkların bağlı ve ilgili kurum ve kuruluşlarında, okullarda, üniversitelerde, hastanelerde, alışveriş merkezlerinde, eğlen-dinlen tesislerinde ve büyük iş yerlerinde uygulanması ve 2023'te ise tüm Türkiye'de uygulamaya geçilmesi hedefliyoruz. 2018'de 1500 binada Sıfır Atık Sistemi'nin kurulmasını planlıyoruz."

Projenin tüm Türkiye'ye yaygınlaştırıp, insanlığın geleceği adına bir sorumluluk hareketi olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla da 30 ilde etkinlikler düzenlenmesinin planlandığını aktaran Öztürk, bu kapsamda Antalya, Denizli ve Kocaeli'nde etkinlik yapıldığını hatırlattı.

Söz konusu etkinliklerin diğer illerde de sürdürüleceğine işaret eden Öztürk, Sıfır Atık Projesi kapsamında kamu kurumları, belediyeler, hastaneler ve alışveriş merkezleri, bakanlıkça yetkilendirilmiş kuruluşlar ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin bilgilendirilmesi amacıyla eğitim seminerleri düzenlendiğini söyledi.

Müsteşar Öztürk, bu seminerlerde, bakanlıkta yapılan uygulamaların anlatıldığını dile getirerek, Sıfır Atık Yönetimi Eylem Planı kapsamında, hedef kitlelere yönelik bilgilendirme çalışmalarının devam edeceğini kaydetti.