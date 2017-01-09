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2800 rakımda askerlerle birlik beraberlik halayı

Hakkari’deki vatandaşlar, 2800 rakımlı Merga Büte Kayak Merkezinde askerlerle birlikte halay çekti.

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Şehirden 12 kilometre mesafede bulunan kayak merkezine akın eden Hakkarili vatandaşlar, burada kaymanın sevincini yaşadılar. Yaklaşık 800 metre uzunluğundaki piste sahip olan Merga Büte Kayak Merkezinde kayan vatandaşların eğlencesine askerler de eşlik etti.
 
Müzik eşliğinde halay çeken vatandaşlara eşlik eden askerlerin halayı, kayak merkezine ayrı bir renk kattı. Yöre halkı askerlerle çektiği halayı cep telefonu ile görüntüleyerek sosyal paylaşım sitelerinde yayınladı.
 
“Burası Hakkari, kayak merkezinde birlik ve beraberlik halayı çekiyoruz” başlığı ile paylaşılan görüntü, adeta tıklanma rekorları kırdı.

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