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29. Arap Birliği Zirvesi'nden tek ses olmaya çağrısı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, Filistin sorununun yanı sıra Suriye, Yemen ve Libya krizlerinin Arapların milli güvenliğini etkilediğini söyledi.

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Genel Sekreter Ebu Gayt, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde yer alan Zahran kentindeki Kral Abdülaziz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 29. Arap Birliği Zirvesi'nde yaptığı konuşmada, Arap coğrafyasındaki krizlere yönelik bir Arap mutabakatı olması gerektiğini belirterek, bu ülkelerin liderlerini "tek ses olmaya" çağırdı.

Filistin sorununun yanı sıra Suriye, Yemen ve Libya'daki krizlerin, Arapların milli güvenliğini etkilediğine, çözümsüzlüğün sürmesinin samimi çabalar önünde engel oluşturduğuna ve kendilerini zayıflattığına dikkati çeken Ebu Gayt, Filistin meselesinin adil ve kapsamlı çözümü için daha çok siyasi ve maddi desteğe ihtiyaç olduğunu ifade etti.

ABD'nin Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma yönündeki kararını kınayan Ebu Gayt, Arap toplumunun, tarafsızlığını kaybeden ABD'ye karşı uluslararası bir duruş sergilenmesi konusunda başarılı olduğunu söyledi.

Yemen'in, İran müdahalelerinin en bariz örneği olduğuna işaret eden Ebu Gayt, "Tehdit altında olan vatanlar, Arapların vatanlarıdır. Arap Milli Güvenliği konusundaki uzlaşının yokluğu, başkalarını içişlerimize müdahale etmeye sevk ediyor." dedi.

 

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