29 Ocak Milli Piyango sonuçları MPİ bilet sorgulama ve sıralı tam liste

29 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları mpi.gov.tr'de yayınlandı. 29 Ocak Milli Piyango sorgulama ekranı sayesinde 29 Ocak Milli Piyango sonuçlarını öğrenebilir ve Milli Piyango'da ikramiye kazanıp kazanmadığınıza dair sonuca ulaşabilirsiniz. 29 Ocak Milli Piyango çekilişi yapıldı. Son çekilişte büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerin 3’ünün İstanbul’da birinin ise Samsun’da satıldığı öğrenilmişti. 29 Ocak çekilişinde de büyük ikramiye yine çeyrek bilete isabet etti. Biletlerin Ankara-Merkez, İstanbul-Merkez, İstanbul-Merkez ve İzmir-Merkezde satıldığı açıklandı.

29.01.2017 TARİHLİ KAZANAN TÜM BİLETLERİN LİSTESİ

Büyük ikramiye kazanan il - ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

373000

300000 TL ikramiye kazanan numaralar

626233

30000 TL ikramiye kazanan numaralar

491586 503408 556770

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

182696 259390 350638 490627 511390

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

023293 026187 028316 117873 148310 168563

222448 245478 294917 307253 354172 356298

373059 389281 421068 434190 496353 611909

651592 684125

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

017126 019473 027591 031027 036800 040765

046187 046631 054645 064954 072940 074036

088505 089735 090185 098383 099776 113785

118453 127681 134908 136565 137361 142532

157408 163444 188533 193388 202540 204131

207725 208141 208560 214911 225009 231413

239626 244024 255363 256126 256365 258751

259245 266153 269354 276848 312856 316789

323916 331417 335054 342567 346037 351334

354325 357045 363456 366554 374359 380763

390798 399215 406432 407574 409212 426774

449487 452553 455169 459616 476189 479890

482255 501122 501538 503399 509037 509493

514135 516241 525737 532742 541087 565240

572609 575227 583701 602315 605162 612347

615525 621365 621396 629910 649959 665035

667887 682333 686549 695523

300 TL ikramiye kazanan numaralar

002518 013164 023096 025225 030284 045348

045921 047145 050537 058652 061860 063823

066746 069143 069632 070165 071073 080576

087103 110364 121571 124155 127109 127332

132720 135142 148609 152125 154114 154222

157491 158942 159842 160517 180152 185833

187951 200868 208637 210825 211404 212175

213918 224929 240512 246493 248807 249567

256261 258435 261124 266495 266739 272034

273054 281047 282401 288173 288607 288953

299795 300338 300383 301408 304103 309611

311378 314129 316650 323384 328001 335556

340146 341748 343415 343571 354533 358173

367115 371188 371311 378880 382099 382323

391590 403911 408867 412824 424428 435160

436432 442898 444316 456601 458896 463553

481130 499607 501768 502542 502987 505484

507988 510419 511557 517224 517512 519193

521340 527306 527973 530990 531175 533627

536407 540555 543190 546520 550443 559688

563465 569811 573841 584994 592493 600789

601349 604402 613529 621824 626170 626425

629025 638943 640361 640559 642499 645462

654242 662625 663235 663546 663825 664076

670756 671634 677536 696999 697492 697589

Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

00336 03086 07216 12853 16738 20656

21274 21710 22844 26514 26589 27546

29477 30126 31303 32707 34211 34872

34883 40561 45880 46166 47768 48225

49462 49835 52819 53652 55495 62600

63653 65764 66627 68263 72159 74898

82708 83638 85722 86527 88710 88893

91957 92524 93939 95585 95829 97022

98248 99017

Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

0022 0076 0187 1509 2716 2993

3562 3719 3895 4193 4322 5128

5441 6191 7154 7556 7754 7915

8974 9907

Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

284 324 332 437 476 514

591 592 725 840

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

25 29 35 52 59 67

92

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

2 5

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

073000 173000 273000 303000 313000 323000

333000 343000 353000 363000 370000 371000

372000 373001 373002 373003 373004 373005

373006 373007 373008 373009 373010 373020

373030 373040 373050 373060 373070 373080

373090 373100 373200 373300 373400 373500

373600 373700 373800 373900 374000 375000

376000 377000 378000 379000 383000 393000

473000 573000 673000

Oyunun Özellikleri

Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.

Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.

Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.

Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.

Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.

İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.

İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.

Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.

Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.