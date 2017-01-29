29 Ocak Milli Piyango sonuçları MPİ bilet sorgulama ve sıralı tam liste
Milli Piyango sonuçları açıklandı. Her ayın 9, 19 ve 29'unda çekilen Milli Piyango'nun 29 Ocak tarihli çekilişi dün gece belli oldu. Noter huzurunda yapılan Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye Ankara, İstanbul (2), ve İzmir'de satılan çeyrek bilete çıktı. Milli Piyango bilet sorgulama ve sıralı tam listeyi görmek için aşağıdaki linki tıklayınız...
29 Ocak Milli Piyango çekiliş sonuçları mpi.gov.tr'de yayınlandı. 29 Ocak Milli Piyango sorgulama ekranı sayesinde 29 Ocak Milli Piyango sonuçlarını öğrenebilir ve Milli Piyango'da ikramiye kazanıp kazanmadığınıza dair sonuca ulaşabilirsiniz. 29 Ocak Milli Piyango çekilişi yapıldı. Son çekilişte büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etmişti. Büyük ikramiyenin isabet ettiği biletlerin 3’ünün İstanbul’da birinin ise Samsun’da satıldığı öğrenilmişti. 29 Ocak çekilişinde de büyük ikramiye yine çeyrek bilete isabet etti. Biletlerin Ankara-Merkez, İstanbul-Merkez, İstanbul-Merkez ve İzmir-Merkezde satıldığı açıklandı.
MİLLİ PİYANGO 29 OCAK ÇEKİLİŞİ BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN...
29.01.2017 TARİHLİ KAZANAN TÜM BİLETLERİN LİSTESİ
Büyük ikramiye kazanan il - ilçe: ANKARA-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İZMİR-MERKEZ
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
373000
300000 TL ikramiye kazanan numaralar
626233
30000 TL ikramiye kazanan numaralar
491586 503408 556770
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
182696 259390 350638 490627 511390
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
023293 026187 028316 117873 148310 168563
222448 245478 294917 307253 354172 356298
373059 389281 421068 434190 496353 611909
651592 684125
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
017126 019473 027591 031027 036800 040765
046187 046631 054645 064954 072940 074036
088505 089735 090185 098383 099776 113785
118453 127681 134908 136565 137361 142532
157408 163444 188533 193388 202540 204131
207725 208141 208560 214911 225009 231413
239626 244024 255363 256126 256365 258751
259245 266153 269354 276848 312856 316789
323916 331417 335054 342567 346037 351334
354325 357045 363456 366554 374359 380763
390798 399215 406432 407574 409212 426774
449487 452553 455169 459616 476189 479890
482255 501122 501538 503399 509037 509493
514135 516241 525737 532742 541087 565240
572609 575227 583701 602315 605162 612347
615525 621365 621396 629910 649959 665035
667887 682333 686549 695523
300 TL ikramiye kazanan numaralar
002518 013164 023096 025225 030284 045348
045921 047145 050537 058652 061860 063823
066746 069143 069632 070165 071073 080576
087103 110364 121571 124155 127109 127332
132720 135142 148609 152125 154114 154222
157491 158942 159842 160517 180152 185833
187951 200868 208637 210825 211404 212175
213918 224929 240512 246493 248807 249567
256261 258435 261124 266495 266739 272034
273054 281047 282401 288173 288607 288953
299795 300338 300383 301408 304103 309611
311378 314129 316650 323384 328001 335556
340146 341748 343415 343571 354533 358173
367115 371188 371311 378880 382099 382323
391590 403911 408867 412824 424428 435160
436432 442898 444316 456601 458896 463553
481130 499607 501768 502542 502987 505484
507988 510419 511557 517224 517512 519193
521340 527306 527973 530990 531175 533627
536407 540555 543190 546520 550443 559688
563465 569811 573841 584994 592493 600789
601349 604402 613529 621824 626170 626425
629025 638943 640361 640559 642499 645462
654242 662625 663235 663546 663825 664076
670756 671634 677536 696999 697492 697589
Son 5 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
00336 03086 07216 12853 16738 20656
21274 21710 22844 26514 26589 27546
29477 30126 31303 32707 34211 34872
34883 40561 45880 46166 47768 48225
49462 49835 52819 53652 55495 62600
63653 65764 66627 68263 72159 74898
82708 83638 85722 86527 88710 88893
91957 92524 93939 95585 95829 97022
98248 99017
Son 4 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
0022 0076 0187 1509 2716 2993
3562 3719 3895 4193 4322 5128
5441 6191 7154 7556 7754 7915
8974 9907
Son 3 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
284 324 332 437 476 514
591 592 725 840
Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar
25 29 35 52 59 67
92
Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar
2 5
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
073000 173000 273000 303000 313000 323000
333000 343000 353000 363000 370000 371000
372000 373001 373002 373003 373004 373005
373006 373007 373008 373009 373010 373020
373030 373040 373050 373060 373070 373080
373090 373100 373200 373300 373400 373500
373600 373700 373800 373900 374000 375000
376000 377000 378000 379000 383000 393000
473000 573000 673000
MİLLİ PİYANGO 19 OCAK ÇEKİLİŞİ TAM LİSTE
Büyük ikramiye kazanan il - ilçe: İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, İSTANBUL-MERKEZ, SAMSUN-MERKEZ
4000000 TL ikramiye kazanan numaralar
544363
400000 TL ikramiye kazanan numaralar
089727
40000 TL ikramiye kazanan numaralar
452831 517942 531845
20000 TL ikramiye kazanan numaralar
056242 164310 232930 383394 483060
5000 TL ikramiye kazanan numaralar
067778 081658 267452 271963 277201 466255
500378 518078 519262 587373 639086 683802
695404 715346 786765 811370 860666 888539
919276 972948
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
011775 016611 031004 033142 041463 042643
051575 060163 060398 064502 077661 079438
082894 085967 097093 104996 113901 115881
137778 158250 167614 176756 183620 187942
191649 192112 193610 197450 211833 225151
226512 236087 236846 240569 251522 262731
278895 298636 302666 331834 388397 395186
418130 420816 436066 437861 458416 465161
465469 467951 470024 470627 474156 490202
499754 500114 509308 517595 526600 529608
529910 538197 538345 542870 572252 581538
591954 595017 595876 596469 620161 632185
638217 641466 703094 705495 722728 740409
742922 752905 804090 817231 818012 823121
828939 847949 848842 856422 861044 894592
895642 911962 920173 929164 938160 939612
957928 962011 976215 978594
500 TL ikramiye kazanan numaralar
004356 015009 020948 023594 027169 033897
034135 034814 036779 045816 049739 052792
056173 062766 067781 072840 078280 081592
088132 094930 097863 104925 105514 113655
115183 129429 132619 146294 151230 153303
160927 162557 163923 169682 173030 181281
184932 188612 198131 201079 213956 218248
232227 234243 235653 249169 255605 256105
257553 260432 266854 271266 284187 288686
299688 299866 317764 327500 337001 337961
342442 348178 350656 363346 368322 380778
383601 394288 395555 401322 421754 442240
442869 476361 476685 482195 482286 497759
497836 501652 501975 504143 526075 559868
565065 568555 578765 583345 583535 589799
592772 595184 602455 605163 607721 615103
620983 658588 660221 662291 685185 687109
710543 711036 711895 732114 733022 745144
750214 751281 752921 766901 778323 779820
779836 780681 780935 791129 799629 801934
808447 809307 809654 811656 818431 819132
819882 834383 838944 849440 853364 864911
873108 884130 890691 899532 903824 907998
915842 917979 925220 925258 950778 958647
959173 962152 971991 975624 989076 993869
Son 5 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar
00954 01770 01831 02829 03534 04572
08104 10266 11190 12497 14701 17044
19007 21537 22379 22670 24043 26137
27715 32005 34693 37257 38549 38989
39567 39719 45684 47675 48386 49387
49845 50193 50749 50753 50973 52181
52454 60120 62217 62305 69483 70531
70618 76370 78133 82533 87996 88155
90579 96731
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0562 0928 0965 1249 1261 2418
2965 2994 4166 4928 5135 6482
6870 6911 8104 8179 8512 9189
9460 9854
Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar
006 069 191 310 351 379
447 545 565 580 777 882
Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
18 20 21 31 85 88
91 98
Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
3 5
4000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
044363 144363 244363 344363 444363 504363
514363 524363 534363 540363 541363 542363
543363 544063 544163 544263 544303 544313
544323 544333 544343 544353 544360 544361
544362 544364 544365 544366 544367 544368
544369 544373 544383 544393 544463 544563
544663 544763 544863 544963 545363 546363
547363 548363 549363 554363 564363 574363
584363 594363 644363 744363 844363 944363
Oyunun Özellikleri
Bastırılmış numaralı biletlerin satılarak, adet ve tutarları önceden belirlenmiş ikramiyeleri kazanacak numaraların belirli günde çekilecek kura ( çekiliş ) ile saptanması esasına dayanan şans oyunudur.
Piyango çekilişleri, her ayın 9, 19, ve 29'uncu günleri çekiliş yapılacak şekilde uygulanır. Belirtilen tarihlerde veya bu tarihlerin dışında, çekiliş günleri ve planları farklı özel çekilişler düzenlenebilir. Her yıl 31 Aralık günü yılbaşı özel çekilişi yapılır. Yönetim Kurulu, çekiliş tarihleri ile özel çekiliş tarihlerini belirlemeye, değiştirmeye veya kaldırmaya yetkilidir. İkramiyelerin ödenmesine esas olarak İdare ve satış merkezleri yetkilidir.
Başbayiler ile sanal ortam bayileri İdare ile imzaladıkları sözleşmede belirtilen tutara kadar diğer bayiler ise son üç rakama ( son üç rakam dahil ) kadar isabet eden ikramiyeleri ödemek zorundadır.
Bayiler, son dört veya beş rakamına göre isabetli biletlerin de, ikramiyelerini ödeyebilirler.
Yılbaşı çekilişi için bilet küpürlerine bakılmaksızın, talihlilere ödenecek ikramiyelerden 1.000.000.- ( Bir milyon TL.) ve daha büyük ikramiyeler, yıl içerisinde yapılacak diğer çekilişlere ait büyük ikramiye Genel Müdürlükçe, bunların altında kalan diğer ikramiyeler Şube Müdürlüklerince ödenir.
İdare, gerekli gördüğü hallerde, ikramiye ödeme limitlerini arttırmaya ve eksiltmeye yetkilidir.
İkramiyeler bir yıllık zamanaşımı süresine tabi olup, çekiliş tarihinden itibaren bir yıl içinde ibraz edilmeyen biletlerin ikramiyeleri zamanaşımına uğrar ve bu biletlere ikramiye ödemesi yapılmaz. Zamanaşımına uğrayan ikramiyeler İdareye gelir kaydolunur. Zamanaşımı süresinin hafta sonu veya resmi tatile rastlaması halinde, izleyen ilk işgünü mesai bitimine kadar ikramiye ödenir.
Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için, biletin ikramiye kazanan numaralardan birini ihtiva etmesi,çekiliş tarihi, ikramiye ve seri numarası, fiyat ve kupür itibariyle herhangi bir kuşkuya meydan vermeyecek şekilde kendini ibraz eder nitelikte olması gerekir. Kendini ibraz eden biletlerden; ikramiye numaralarının dışında kalan diğer yerlerinden yırtılmış veya kopmuş olup parçaları mevcut olan ve ikramiye kazanan numaraları açık bir şekilde okunanlara da ikramiye ödenir. İkramiye isabet eden numaraları üzerinden yırtılmış veya kopmuş olup, parçaları mevcut olan biletlerin ikramiyesi ancak, İdare veya satış merkezleri tarafından yapılacak inceleme sonucunda ödenebilir. Bu şekildeki biletlerden bayi ödeme yetkisindeki ikramiyeler satış merkezi yöneticisinin kararı, daha büyük ikramiyeler ise İdare merkezi onayı ile ödenir. İkramiye kazanan numaralardan hiç birini ihtiva etmeyen ya da kendini ibraz eder nitelikte olmayan; sahte, tahrifat yapılmış, zamanaşımına uğramış, iptal edilmiş, ödendi damgası sığacak kadar veya daha büyük parçası kopmuş ve parçaları mevcut olmayan biletlere ikramiye ödenmez.
Kendini ibraz eder nitelikte olmak kaydıyla, sehven ödendi damgası basılmış olan biletlerin, ait olduğu çekilişin yapılacağı tarihten en geç bir gün önce mesai sonuna kadar satış merkezlerine bilet hamili tarafından dilekçe ekinde ibraz edilmesi ve bu dilekçenin yine çekilişten bir gün önce İdare merkezine gönderilmesi halinde, bu biletlere isabet eden ikramiyeler ödenir.
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