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3 adet ATAK helikopteri Pakistan’ın Kurtuluş Günü’nde gösteri uçuşu yapacak

Türkiye’nin Pakistan Hava Kuvvetleri’ne 1.5 milyar dolar karşılığında satmayı planladığı 30 adet ATAK helikopterine yönelik görüşmeler sürerken, 3 adet ATAK helikopteri Pakistan’ın Kurtuluş Günü’nde gösteri uçuşu yapacak. Savunma kaynakları, gösteri uçuşunun planlanmasının sözleşmenin yakın olduğuna işaret ettiğini savunuyorlar.

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Pakistan ile Türkiye arasında bir süredir devam eden T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri’ne yönelik görüşmelerle ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki üç adet ATAK helikopteri, 23 Mart Cuma günü düzenlenecek Kurtuluş Günü etkinliklerinde gösteri uçuşu yapmak üzere Pakistan’a gönderildi. Helikopterler, burada gösteri uçuşunu tamamladıktan sonra tekrar Malatya’daki üsse geri dönecek.
 
BAŞBAKAN ABBASİ TEST UÇUŞUNA KATILMIŞTI
 
T129 ATAK helikopterinin üreticisi TAI’yle Pakistan arasındaki görüşmeler devam ederken Pakistan Başbakanı Şahid Hakkan Abbasi, geçen yıl ekim ayında ATAK helikopterini incelemiş ve test uçuşuna katılmıştı. TAI Genel Müdürü Temil Kotil’le de görüşen ve kendisi de pilot olan Abbasi, “Her şey olumlu anlamda devam ediyor. İnşallah bu helikopteri alıp en kısa sürede Pakistan Silahlı Kuvvetleri envanterine yerleştireceğiz” demişti.
 
(Hürriyet)

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