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3 akrabasını av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı tutuklandı

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, 3 akrabasını av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı tutuklandı.

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Değirmendere Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı amcası H.Y. ile kuzenleri M.Y. ve N.Y'yi (38) av tüfeğiyle öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan R.Y'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, "kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Değirmendere Mahallesi'nde 14 Ocak'ta R.Y. ile amcası H.Y, kuzenleri M.Y. ve N.Y. (38) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Y, av tüfeğiyle amcası ve kuzenlerine ateş etmişti. Yaralanan amca H.Y. olay yeri, N.Y. ve M.Y. ise hastanede yaşamını yitirmişti. Olay yerinden kaçan zanlı, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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