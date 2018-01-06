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3 aydır kira vermiyordu... Ev sahibi banyoda buldu

Batman’da kiracıların uzun süre gelmemesi üzerine eve giren ev sahibi banyoda battaniye sarılı çürümüş bir ceset buldu.

  • İHA
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Cumhuriyet Mahallesi 1504 sokakta iki çocukla yaşayan Afgan uyruklu iki erkekten biri, ev sahibine çocuğunu da alarak memleketine gideceğini ve bir süre gelmeyeceğini söyledi. Aradan geçen zamana rağmen eve gelen olmayınca evi başkasına kiraya vermeye karar veren ev sahibi Sadullah Yüce, öğle saatlerinde girdiği evin banyosunda battaniyeye sarılı çürümüş bir cesetle karşılaştı.  
 
Yüce'nin ihbarının ardından gelen polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekti. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemeden sonra çürüyen ceset otopsi yapılması için Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
 
Cesedin yaklaşık 3 ay önce öldürüldüğü iddia edilen bir erkeğe ait olduğu tahmin ediliyor. 
 
Ev sahibi Yüce, "Afganlı fakir fukara insanlar evde kalıyordu. 2-3 ay boyunca kira vermeyince kapıyı açtık ve böyle bir şeyle karşılaştık" dedi.

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