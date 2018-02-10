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3 aylık sevgilisi tarafından terk edilince intihara kalkıştı

Konya’da 3 aylık sevgilisi tarafından terk edilince 7 katlı apartmanın çatı katına çıkarak intihara kalkışan şahıs polis ekipleri tarafından indirildi.

  • İHA
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Olay, merkez Selçuklu ilçesi Ferhuniye Mahallesi Sultanşah Caddesi üzerinde bulunan apartmanda meydana geldi. İddiaya göre 3 aylık sevgilisi tarafından terk edilen Aydın Ö.(32) sevgilisini arayınca ulaşamadı. Bunun üzerine Aydın Ö. cadde üzerinde bulunan 7 katlı apartmanın çatı katına çıkarak intihara kalkıştı. Çevreden geçen vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Aydın Ö.'nün atlayabileceği noktaya hava yastığı açarken polis ekipleri ise caddeyi araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis ekipleri tarafından çıktığı çatıdan indirilmeye çalışan Aydın Ö. çatıda bulunan kiremitleri ve cam parçalarını yola fırlattı. Bu sırada bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla görüntü alarak sosyal paylaşım sitelerinde canlı yayın yaptı. 

Yaklaşık 2 saat çatıda kalan Aydın Ö. çatıya çıkan müzakereci polisler tarafından bir anlık dalgınlığı sonucu yakalanarak aşağı indirildi. Polis ekiplerince aşağı indirilen Aydın Ö. ambulansa alındığı sırada kendisini görüntüleyen gazetecilere tekme attı. Polis ekiplerince ambulansa bindirilen Aydın Ö. Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

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