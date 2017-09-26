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3 Ayrı Set Her Sette 6 Kitap Sadece 18 TL

3 Ayrı Set Her Sette 6 Kitap Sadece 18 TL

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TAMAMI YENİLENMİŞ VE GENİŞLETİLMİŞ YEP YENİ KİTAPLAR. BİRBİRİNDEN DEĞERLİ HERKESİN KÜTÜPHANESİNDE BULUNMASI GEREKEN 18 KİTAP HİÇ BİR YERDE BULAMAYACAĞINIZ FİYATLARLA İSTİFADENİZE SUNUYORUZ.

3 AYRI SET HER SETTE 6 KİTAP - 6 KİTAP SADECE 18 TL

 

ProfKitap.com

www.profkitap.com

Çocuk ve aile eğitim kitapları, en ucuza kitabın tek adresi, Her evde bulunması gereken kitaplar

 

Türkiyenin her tarafına kargo ücreti 8 TL dir.

Bütün kitaplarımız iade garantilidir.

KİTAPLARIMIZIN ÖZELİKLERİ

· HER BİR KİTABIMIZ EN İNCESİ 112 SAYFA EN KALINI 240 SAYFADA OLUŞMAKTA.

· 1.KALİTE KİTAP KAĞIDI KULLANILMIŞTIR.

· STANDART KİTAP EBATINDADIR (13-5/ 19-5)

· BÜTÜN KİTAPLARIMIZ İADE GARANTİLİDİR

· TÜRKİYE'NİN HER TARAFINA KARGO ÜCRETLERİ 8 TL DİR.

İLETİŞİM

· 0212 876 83 83

· 0553 044 50 66

http://www.profkitap.com/

mail adresi : siparis@profkitap.com

Bizi Sosyal Medyada Takip Edin Kampanyalardan Faydalanın

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Değerli okuyucu amacımız:

  • 1- Milli ve manevi mirasımızı yeni nesillere aktarmak.
  • 2- Daha eğitimli ve daha çok okuyan bir ülke için çalışmak.
  • 3 -En değerli hazinemiz olan bilginin dağıtımında ve paylaşımında "kitap" aracını kullanmak.
  • 4 -Okuyucularımıza dolu dolu, içeriği zengin, bilgilendirici, aynı zamanda okuması keyifli kitaplar sunmak.
  • 5- Evrenin merkezi olan insana en iyi hizmeti en güzel şekilde vermek.

Çalışma şeklimiz:

  • 1- En iyi kitapları en uygun fiyata okuyucuya ulaştırıyoruz.
  • 2- Okuyucu satın aldığı kitabı hiç bir koşula gerek olmadan kitabı yayınevimize iade edebilir ve ödediği ücreti geri alabilir.
  • 3- Alışverişte okuyucudan kredi kartı bilgileri istenilmez siparişler kapıya gelir kitaplar alındıktan sonra ücreti kapıda nakit ödenir.

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