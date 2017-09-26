3 Ayrı Set Her Sette 6 Kitap Sadece 18 TL
3 Ayrı Set Her Sette 6 Kitap Sadece 18 TL
TAMAMI YENİLENMİŞ VE GENİŞLETİLMİŞ YEP YENİ KİTAPLAR. BİRBİRİNDEN DEĞERLİ HERKESİN KÜTÜPHANESİNDE BULUNMASI GEREKEN 18 KİTAP HİÇ BİR YERDE BULAMAYACAĞINIZ FİYATLARLA İSTİFADENİZE SUNUYORUZ.
3 AYRI SET HER SETTE 6 KİTAP - 6 KİTAP SADECE 18 TL
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Çocuk ve aile eğitim kitapları, en ucuza kitabın tek adresi, Her evde bulunması gereken kitaplar
Türkiyenin her tarafına kargo ücreti 8 TL dir.
Bütün kitaplarımız iade garantilidir.
KİTAPLARIMIZIN ÖZELİKLERİ
· HER BİR KİTABIMIZ EN İNCESİ 112 SAYFA EN KALINI 240 SAYFADA OLUŞMAKTA.
· 1.KALİTE KİTAP KAĞIDI KULLANILMIŞTIR.
· STANDART KİTAP EBATINDADIR (13-5/ 19-5)
· BÜTÜN KİTAPLARIMIZ İADE GARANTİLİDİR
· TÜRKİYE'NİN HER TARAFINA KARGO ÜCRETLERİ 8 TL DİR.
İLETİŞİM
· 0212 876 83 83
· 0553 044 50 66
mail adresi : siparis@profkitap.com
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Değerli okuyucu amacımız:
- 1- Milli ve manevi mirasımızı yeni nesillere aktarmak.
- 2- Daha eğitimli ve daha çok okuyan bir ülke için çalışmak.
- 3 -En değerli hazinemiz olan bilginin dağıtımında ve paylaşımında "kitap" aracını kullanmak.
- 4 -Okuyucularımıza dolu dolu, içeriği zengin, bilgilendirici, aynı zamanda okuması keyifli kitaplar sunmak.
- 5- Evrenin merkezi olan insana en iyi hizmeti en güzel şekilde vermek.
Çalışma şeklimiz:
- 1- En iyi kitapları en uygun fiyata okuyucuya ulaştırıyoruz.
- 2- Okuyucu satın aldığı kitabı hiç bir koşula gerek olmadan kitabı yayınevimize iade edebilir ve ödediği ücreti geri alabilir.
- 3- Alışverişte okuyucudan kredi kartı bilgileri istenilmez siparişler kapıya gelir kitaplar alındıktan sonra ücreti kapıda nakit ödenir.
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