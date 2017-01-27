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Aydın'da kaçak içki operasyonu

Aydın'da 3 bin 852 şişe kaçak içki ele geçirildi.

  • AA
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Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, M.A'ya ait olduğu belirlenen Efeler ilçesindeki bir depo ve İncirliova ilçesindeki bir işyerine operasyon düzenledi.

Operasyonda, üzerinde herhangi bir etiket ve bandrol bulunmayan 2 bin 970 şişe alkollü içki (4 bin 351 litre) ile bandrollerinin sahte olabileceği değerlendirilen 882 şişe alkollü içki (bin 215 litre) ele geçirildi.

Depo ve işyerinde ayrıca, 720 kapüşon (başlık), 48 etiket, 134 kapak, 26 mantar tapa, 60 boş şişe ve şişelere içki doldurmada kullanıldıkları değerlendirilen malzemeler bulundu.

M.A. hakkında soruşturma başlatıldı.

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