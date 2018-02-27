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3 darbeciye ağır ömür boyu hapis

Ağrı'daki darbe girişimi davasında yargılanan 8 sanıktan eski binbaşı Türker Şahin, yüzbaşı Kaya Akarpa ve üsteğmen Salim Arabacı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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 Muğla'da sözde "il imamı" M.A. ise İzmir'de saklandığı hücre evinde yakalandı.

Operasyonlarda Tekirdağ 42, Antalya 39, Manisa merkezli 5 ilde 7, Edirne'de 2 kişi gözaltına alındı. Ankara merkezli operasyonda aranan emekli mali müşavir Samsun'da yakalandı.

Kaynak: SABAH

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