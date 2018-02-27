3 darbeciye ağır ömür boyu hapis

Muğla'da sözde "il imamı" M.A. ise İzmir'de saklandığı hücre evinde yakalandı.
Operasyonlarda Tekirdağ 42, Antalya 39, Manisa merkezli 5 ilde 7, Edirne'de 2 kişi gözaltına alındı. Ankara merkezli operasyonda aranan emekli mali müşavir Samsun'da yakalandı.
Kaynak: SABAH
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.