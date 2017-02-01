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Kazada hayatını kaybeden genç kızın 3 gün önce nişanlandığı ortaya çıktı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, iki kamyonetin kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Tuğba Zeybel'in 3 gün önce nişanlandığı ortaya çıktı.

  • İHA
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Kandıra Kayıplar köyü mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada 2 kamyonet kafa kafaya çarpışmış, kazada 1 kişi ölmüş 4 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden 20 yaşındaki Tuğba Zeybel'in 3 gün önce nişanlandığı öğrenildi. Sosyal paylaşım sitesi üzerinden 3 gün önce Ramazan A. ile yaptığı nişan gününe ait fotoğrafları paylaşan Zeybel, arkadaşlarının tebriklerini cevapladı. Zeybel'in kaza olmadan yarım saat önce ise Kandıra'daki köyünde akrabalarını ziyaret ettiği ve dönüş yolunda abisi Rasim Zeybel'in kullandığı 42 N 555 plakalı aracın kaza geçirmesi sonucunda hayatını kaybettiği öğrenildi.
 
Kazada ayrıca Zeybel'in abisi Rasim Zeybel'in ağır yaralandığı, diğer yaralılar olan babası Yusuf ve annesi Seher Zeybel'in ise durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
 

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