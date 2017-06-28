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3 gündür kayıp olan genç otomobilde ölü bulundu

Ramazan Bayramın birinci günü evinden çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Burak Kasdal (30) Üsküdar Sahil'de otomobil içerisinde ölü bulundu.

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Üsküdar Harem Sahili'nde sabah saatlerinde spor yapan vatandaşlar, otomobilden kötü kokular gelmesi üzerine polise haber verdi.  İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede 34 VS 0284 plakalı otomobilin içerisinde  bir kişinin hayatını kaybettiğini gördü. Şişen ve kötü kokan cesedi incelemek için olay yeri inceleme ekipleri geldi. Ekipler gaz maskesi takarak ceset ve araç üzerinde inceleme yaptı. Çalışmanın ardından itfaiye ekiplerinin yardımıyla ceset, otomobilden güçlükle çıkartıldı. Ceset üzerinde herhangi bir yaralanma izi olmadığı tespit edilirken,  cesedin bayramın birinci günü evden çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 30 yaşındaki Burak Kasdal'a ait olduğu belirlendi.  Kasdal'ın yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Ceset, savcı incelemesinin ardından Yenibsona'daki Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kasdal'ın kesin ölüm sebebi otopsi incelemesinin ardından belirlenecek.
 

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