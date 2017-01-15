3 gündür kayıp şahsın cansız bedeni ormanlık alanda bulundu

Edinilen bilgiye göre, Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Kılıç'tan, 12 Ocak tarihinde saat 16.00 sularında görüldükten sonra bir daha haber alınamadı. Kayıp olarak aranan Yusuf Kılıç için AFAD ekipleri Yıldırım ilçesine bağlı tarihi Cumalıkızık köyü yakınlarında bulunan ormanlık alanda çalışma başlattı.

Bir gün boyunca bölgede arama çalışmaları yapan ekipler, saat 15.00 sularında ağaca asılı vaziyette bir erkek cesedi buldu. Cesedin, üzerinde yapılan kimlik tespitinin ardından 3 gündür kayıp olan Yusuf Kılıç'a ait olduğu belirlendi. Yusuf Kılıç'ın cansız bedeni asılı olduğu yerden indirilerek adli tıp morguna gönderilirken, ekipler olayla ilgili tahkikat başlattı.