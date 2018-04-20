Türk Hava Yolları’nın Troya temalı uçağı göklerde

Çanakkale Merkeze bağlı Tevfikiye köyü sınırları içerisinde bulunan Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girişinin 20'nci yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca ilan yılını 2018 Troya Yılı çerçevesinde Türk Hava Yolları, filosundaki A321 tipi bir uçağı Troya temalı olarak giydirdi.

Troya’nın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne girişinin 20'inci yıldönümü olması nedeniyle 'Troya Yılı' ilan edilen 2018’de bölgenin tanıtımı için küresel çapta etkinlikler gerçekleştirilecek. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu olarak 121 ülkeye sefer düzenleyen Türk Hava Yolları da,'Troya Yılı' tanıtımına özel giydirmeli uçağıyla destek olacak.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve Çanakkale Valisi, Orhan Tavlı’nın katılımıyla Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. yeni hangarında düzenlenen lansmanda basına tanıtılan uçak, yapacağı seferlerle bölgeninbilinirliğine ilave katkı sağlayacak.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı açılış konuşmasında, Bayrak taşıyıcı havayolu olarak ülkemiz ve değerlerimizin tanıtımına büyük önem veriyoruz. Tarihi, M.Ö. 3000’lere dayanan Troya, Anadolu’nun destanlara konu olmuş,eşsiz medeniyetlerinden biridir. Troya temalı uçağımız, sefer yaptığı noktalarda bu eşsiz bölgenin tanıtımına katkı sağlayacak. Tüm dünyayı, Troya’yı görmeye, ülkemize davet ediyoruz” dedi.

Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ise, “1998 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan roya, dünyanın en önemli antik yapılarından birisi olma özelliğine sahip. Üzerinde yaşadığımız bu benzersiz coğrafyanın en köklü yapı taşlarından birini teşkil eden bu görkemli arkeolojik değerin muhafazası, günümüze kadar ne denli titizlikle sağlandıysa, bundan sonra da yine bizlerin ve gelecek nesillerimizin bilinçli yaklaşımıyla devam edecektir.