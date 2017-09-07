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3. havalimanı bittiğinde doğrudan ve dolaylı 225 bin kişiye istihdam yaratacak

Türkiye'nin mega projelerinden İstanbul Üçüncü Havalimanı inşaatında çalışanların sayısı 30 bini geçerken, tamamlandığında da doğrudan ve dolaylı 225 bin kişiye istihdam yaratacak.

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Üçüncü Havalimanı'nın inşaatında çalışan sayısı 30 bini aştı.
 
225 BİNE ÇIKACAK
 
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, hedefin kısa süre içinde sayının 35 bin seviyesine çıkartılması olduğunu belirterek, tamamlandığında doğrudan ve dolaylı istihdam sayısının 225 bine çıkacağını öngördüklerini söyledi.
 
YÜZDE 57'Sİ TAMAM
 
29 Ekim 2018'de açılması planlanan havalimanı projesinin yüzde 57'si tamamlandı
 
MONTAJ İŞLEMLERİ BAŞLADI
 
Terminal ana blok cephe ve çatı kaplama işleri sürerken, bagaj sistemi inşaatında yüzde 65'lik ilerleme sağlandı. Yolcu köprüleri montaj işlemleri başladı, Hava Trafik Kontrol Kulesi'nin kaba inşaat işleri tamamlandı ve cephe ve çatı kaplama işlerine geçildi.
 
İkinci pist ve bağlantı taksi yollarının toprak işleri sürerken, eş zamanlı alt temel çalışmaları sürüyor. Bu yoğun inşaat faaliyetlerinde özellikle taşımacılık büyük önem taşıyor.(Sabah)

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