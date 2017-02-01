3. Havalimanı çalışmaları kare kare görüntülendi
Berlin'de 2006 yılında yapımına başlanan Brandenburg Havalimanının bu yıl da açılmayacağı bildirilirken Türkiye'deki 3. Havalimanının çalışmaları hızla devam ediyor. 3. Havalimanının yapımına başlandığı günden bugüne gelinen nokta ise kare kare görüntülendi.
Almanya'nın başkenti Berlin'de yapımına 2006'da başlanan ve 2011'de açılması planlanan ancak açılışı defalarca ertelenen Brandenburg Havalimanının bu yılda açılmayacağı bildirildi. Açılışı 5. kez ertelenerek 2017'ye tarih verilen havalimanı tartışmalara sebep oldu.
26 Şubat 2018'de açılıyor
Diğer taraftan Türkiye'deki 3. Havalimanın yapımına hız kesmeden devam edildiği öğrenildi. 26 Şubat 2018'de açılışının yapılması beklenen 3. Havalimanının yapımına başlandığı günden bugüne gelinen nokta ise kare kare görüntülendi.
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