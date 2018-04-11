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3. Havalimanı inşaatının yüzde 80'i tamamlandı

Türkiye’nin en önemli projelerinden olan 3. Havalimanı inşaatı çalışmalarında Ana Terminal binasının yakınına yeni bir yapı yapıldığı çekilen görüntülerde ortaya çıktı.Yüzde sekseni tamamlanan havalimanı ve yapımına başlanan yeni yapı ise havadan görüntülendi.

  • İHA
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29 Ekim’de açılması planlanan 3'üncü Havalimanı’nda devam eden çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi. Görüntülerde çalışmaların devam ettiği görülürken, inşaat alanındaki yeni yapılan yapı ilk kez görüntülendi. İskeletinin büyük bir kısmı tamamlanan yapının dev vinçler ile inşa edildiği görüldü. Havalimanı ana terminal binasının çatısında ise onlarca işçinin çalışıyor.
 
 İşçiler çatının orta kısımlarında bulunan cam bölmeleri yerleştirdikleri görülüyor. Havalimanında ikinci kulenin de inşaat çalışmaları devam ederek yükselmeye başladığı görüldü. Ana terminal binasının yanında kalan alanda ise uçakların park pozisyonunda yerleşmeleri için yapılan alanların bittiği görülüyor .Öte yandan hangi amaçla yapılmaya başlandığı hakkında bilgi verilmeyen yeni yapının inşaatı merak uyandırdı.

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