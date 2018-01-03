3. Havalimanı'nı koruyacak olan dalgakıranın boyu 100 metre uzatılacak

Yüzde 73’ü tamamlanan 3. Havalimanı’nda inşaat çalışmaları devam ederken, ikmal limanı projesi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından değiştirildi. Buna göre Yeni Havalimanı’nı kullanacak uçakların akaryakıt ihtiyacını karşılayacak olan ikmal limanı genişletilecek. Yapılan plan değişikliğinde limanı dalgalardan koruyacak olan dalgakıranın boyunun, 550 metreden 650 metreye çıkartılmasına karar verildi. 90 milyon yolcuya hizmet edecek ilk fazı yaklaşık bir yıl sonra, 29 Ekim’de hizmete sunulacak olan Yeni Havalimanı’nı kullanacak uçakların akaryakıt ihtiyacını karşılamak için planlanan ikmal terminalinden ilk etapta uçaklara, günde 12 milyon 500 bin litre yakıt verilmesi öngörülüyor.

35 METRE KUZEYE KAYDI

Karadeniz kıyısında yapımı devam eden İstanbul Yeni Havalimanı’nın liman projesinde değişikliğe ilişkin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan duyuruda, projedeki batı dalgakıranının o lokasyondaki zayıf zemin karakterinden ötürü stabilite problemlerine karşı önlem olarak 35 metre kuzeye ötelendiği ve değişiklik yapıldığı belirtildi.

Gazete Habertürk'ten Mehmet Demirkaya'nın haberine göre bakanlık duyurusunda değiştirilen projeyle ilgili olarak şöyle denildi: “Proje ile yapılan detaylı sayısal dalga modellerinde görülmüştür ki; hâkim NNE (kuzey, kuyezdoğu) yönlü dalgaların liman içine girişi ve dolayısıyla liman operasyonlarının etkin bir şekilde sürdürülebilmesi için liman giriş ağzının yeterli mesafede uzatılması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Söz konusu sebepten doğu dalgakıranı 100 metre uzatılarak, eski projede 550 metre olan doğu dalgakıranı 650 metre olacak şekilde düzenlenmiştir. Doğu dalgakıranında ‘Terminal 1’ olarak adlandırılan yanaşma yeri dışında bir yanaşma alanı yoktur. Doğu dalgakıranının 100 metre uzatılması durumunda da bu alana herhangi bir deniz aracı yanaşmayacaktır.”

İNŞAAT SÜRERKEN ULUSLARARASI ÖDÜLLER ALDI

Tamamlandığında yılda 200 milyon yolcuyu uçurabilecek kapasitede olan İstanbul Yeni Havalimanı’nda, 9 bin kamera ile girişinden itibaren her şey anlık takip edilecek. 371 uçak park yeri olacak havalimanının tamamı bittiğinde bu rakam 454’e çıkacak. Daha yapımı devam ederken uçuş kontrol kulesiyle ilk uluslararası ödülünü alan projenin terminal binası da tasarımcılarına uluslararası ödül kazandırdı. Çatısı özellikle Mimar Sinan’dan esinlenilerek yapılan terminal binasında İstanbul’un Boğaziçi görüntüsünün verileceği çok büyük duty-free alanı da olacak.